Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan norm kadro uygulamasının kaldırılmasını talep etti

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, üniversitelerdeki norm kadro uygulamasının kadro problemini daha da karmaşık hale getirdiğini söyleyerek, uygulamanın kaldırılmasını talep etti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, üniversitelerdeki norm kadro uygulamasının kaldırılmasını talep etti. Geylan, üniversite çalışanları ve öğrencileri ile yakından ilgilendiklerini, akademik personelin en büyük sorunlarından birisinin kadro problemi olduğunu belirterek, “Sendikamız, akademik kadroların tahsisinin eğitim, akademik çalışma ve yayın gibi tarafsız kriterlere bağlanarak sıra ve kıdeme göre yapılmasını yıllardır talep etmektedir. Bu ısrarımızda da sorun çözülene kadar devam edeceğiz. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ziyaretimizde idari ve akademik personelin sorunlarını bir rapor halinde kendisine sunmuş ve norm kadro uygulamasının kadro yetersizliğini daha da içinden çıkılamaz bir hale soktuğunu ifade etmiştik. Özvar da bu sorunun farkında olduğunu ve akademik kadrolar konusunda ellerinden gelen katkıyı sunacağını ifade etmişlerdi” dedi.

“Araştırma üniversitelerinde norm kadro uygulanmayacaktır”

Özvar başkanlığında toplanan YÖK Genel Kurulu’nda norm kadro ile ilgili atılan adımlardan bahseden Geylan, “Araştırma üniversitelerinde norm kadro uygulanmayacaktır. Devlet yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı norm kadrolarının belirlenmesine ve kullanılmasına ilişkin yönetmelikte yer alan 2/3 oranı 3/4’e çıkarılmıştır. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere lisans mezunu olup en az 4 yıl mesleki tecrübeye sahip olanlara öğretim görevlisi olma imkanı getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Geylan, şöyle devam etti:

“YÖK Genel Kurulu’nun almış olduğu bu kararlar ile üniversitelerin kadro problemlerinde nispi oranda bir rahatlama sağlanacaktır. Fakat öğretim görevliliğinden ve araştırma görevliliğinden öğretim üyeliğine ilk geçişte uygulanan sınırlama hala devam etmektedir. Yapılan düzenlemeyle yeni kurulan üniversitelere yeni doktor öğretim üyesi kadrosunda sınırlamanın kaldırılmış olması nedeniyle yaşanan sıkıntılı durum sadece yeni açılan üniversiteler itibarıyla çözüme kavuşturulmuştur. Talebimiz bütün devlet yükseköğretim kurumlarında bu sınırlamanın kaldırılmasıdır.”