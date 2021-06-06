TDV 29 Mayıs Okulları, Gelecek Problemleri Çözme Yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek

Türkiye Diyanet Vakfı 29 Mayıs Okulları Etimesgut Kampüsü 14 ülke ve 37 eyaletin katılacağı Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı (FSPI) Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek.

29 Mayıs Okulları Etimesgut Kampüs Müdürü Leyla Erdoğan, 28 yıllık eğitim tecrübesiyle Ankara’nın saygın eğitim kurumları arasında yer alan TDV 29 Mayıs Okulları öğrencilerinin ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini söyledi.

“Ülkemizi 15 öğrencimizle temsil edeceğiz”

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olabilmeleri için onları en iyi akademik bilgi ile donatmaya gayret ettiklerini ve bunun meyvelerini de aldıklarını dile getiren Erdoğan, “Gençlerin araştırma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı (FPSPI) Yarışması Türkiye Ulusal Finalleri’nde ortaokul öğrencilerinden oluşan Screen Friends takımının Scenario Writing kategorisinde aldıkları Türkiye ikinciliğinin ardından CmPS kategorisi junior seviyesinde Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarıyla okulumuz uluslararası alanda dünya finalinde CmPS kategorisi Junior seviyesinde ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. 14 ülke 37 eyaletten 250 binden fazla öğrencinin katılımı ile 7 Haziran’da gerçekleştirilecek yarışmada inşallah ülkemizi 15 öğrencimizle temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin girdiği ulusal ve uluslararası her yarışmada başarı elde ettiğini ve bunun da kendilerini onurlandırdığını ifade eden Erdoğan, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik Kanada merkezli online olarak 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda 29 Mayıs Okulları 5. sınıf öğrencisi Mert Yurtseven’in tüm soruları doğru cevaplayarak dünya şampiyonu olduğunu vurguladı.

"Dünya birincisi olduk"

Yurtseven’in dünyanın çeşitli ülkelerinden matematiğe gönül veren yüzlerce öğrencinin katıldığı online sınavda tüm rakiplerini geride bırakma başarısı gösterdiğini ifade eden Erdoğan, “Yılda altı defa 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12. sınıf kategorilerinde düzenlenen yarışma; İngilizce, Fransızca, Çince ve Farsça gibi dillerde yürütülüyor. Türkiye’de yarışmaya katılmak isteyen okullar ve öğrenciler yarışmaya bu dillerden uygun olanı seçerek katılabiliyor. Bizde katıldığımız bu yarışmada dünya birincisi olduk” ifadelerini kaydetti.

“Multidisipliner Eğitim Modeli”ni geliştiren 29 Mayıs Okullarının TÜBİTAK VE STEM olimpiyatlarından da başarılar elde ettiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

“TÜBİTAK tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması‘nda 29 Mayıs Okulları 5. Sınıf öğrencisi Zümra Zengin ‘Uçucu Yağlarla Uçsun Yağlar’ projesiyle kimya dalında finallere katılım hakkı kazandı. 15-16 tarihlerinde gerçekleştirilecek bölge finallerinde de inşallah güzel bir derece elde edeceğimize inanıyorum. 20 Şubat’ta düzenlenen Uluslararası Online STEM Olimpiyatları’nda ise 6. sınıf öğrencimiz Beyza Karataş Matematik kategorisinde birinci, 5. sınıf öğrencilerimiz Zümra Zengin yedinci ve Zeynep Topal’da sekizinci oldular. Öğrencilerimiz final sınavında ülkemizi temsil edecekler.”

Erdoğan, öğrencileri bir yandan sosyal olarak hayata hazırlarken bir yanda da bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik projeler geliştirdiklerini vurguladı.