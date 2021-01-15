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Tasarım beceri atölyeleri için öğretmen kılavuz kitabı yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okullarda yerini alan tasarım beceri atölyelerinde, öğretmenlere destek olmak amacıyla bir öğretmen kılavuz kitabı hazırlandı.

Eğitim 15.01.2021, 10:03
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Tasarım beceri atölyeleri için öğretmen kılavuz kitabı yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okullarda yerini alan tasarım beceri atölyelerinde, öğretmenlere destek olmak amacıyla bir öğretmen kılavuz kitabı hazırlandı.

Eğitimi gerçek hayatla ilişkilendirerek sadece bilen değil, yapabilen çocuklar yetiştirmek için okullarda yerini alan tasarım beceri atölyeleri, tüm Türkiye’de yaygınlaşırken atölyelerin kullanımında öğretmenlere destek olmak amacıyla bir öğretmen kılavuz kitabı hazırlandı. Kılavuz kitap, EBA portalında öğretmenlerin kullanımına açıldı.

Öğrencilerin tasarlayarak üretebildiği tasarım beceri atölyeleri (TBA), 2019 yılından bu yana imkânı kısıtlı okullara öncelik verilerek tüm Türkiye’de yaygınlaşıyor.

Çocukların yeteneklerini keşfetme yolculuğunda onlara rehberlik edecek öğretmenlere, atölyelerin kurulumu ve etkin biçimde kullanılabilmesi konusunda pratik bilgiler sunmak amacıyla TBA Öğretmen Kılavuz Kitabı hazırlandı. Kitaba http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/tda/index.html adresinden ulaşılabiliyor.

Altı bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, TBA hakkında genel bilgiler yer alıyor. İkinci bölümde kuramsal çerçeve ve öncü çalışmalarla ilgili bilgiler, üçüncü bölümde değişen öğretmen ve öğrenci rolleri, dördüncü bölümde TBA’da emniyetle ilgili genel bilgiler, beşinci bölümünde TBA’yı etkin kullanmak için öneriler, altıncı bölümde ise örnek çalışma ve etkinlikler yer alıyor.

“Tasarım beceri atölyelerini yaygınlaştıracağız”

Tasarım beceri atölyelerinin soru değil, sorun çözen; yapabilen nesiller yetiştirmekle doğrudan ilgili olduğunu belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu atölyelerin daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Öğretmenlerin de tıpkı öğrenciler gibi atölyelerde alanında derinleşebilme fırsatı bulacağını vurgulayan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"2023 Eğitim Vizyonu’muzda önemli bir yeri olan tasarım beceri atölyeleri ile üretime, yenilikçiliğe, bilgi ve tecrübe paylaşımına önem verilen yeni öğrenme ortamlarının oluşturulması ve bu ortamların etkin bir şekilde kullanımının sağlanmasını amaçlamıştık. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön planda olduğu; çocuklarımızın özellikle elini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş çalışma alanlarının yer aldığı, öğrencilerimizin kendisini, meslekleri ve çevrelerini tanımalarına yardımcı olacak tasarım beceri atölyelerini çok önemsiyor ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Tasarım beceri atölyesi sayımız her geçen gün artıyor. Bu atölyelerin daha etkin ve verimli kullanılması kapsamında hazırladığımız ve öğretmenlerimiz için çok önemli bir kaynak olarak gördüğümüz TBA Öğretmen Kılavuz Kitabı’nı bugün itibarıyla erişime açtık. TBA Öğretmen Kılavuz Kitabı’nın hazırlanması sürecini koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer’e ve kılavuzun hazırlanmasında büyük emekleri olan Ortaöğretim Genel Müdürü’müz Cengiz Mete ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum."
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