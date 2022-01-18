Siirt Ülkü Ocakları’ndan başarılı öğrenciye ödül

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından “bilgiocakta” eğitim portalı üzerinden gerçekleştirilen Türkiye Geneli Ödüllü Çevrimiçi 8. Sınıflar LGS deneme sınavında Siirt’ten katılan Fatih Akkaya üçüncü oldu.

Çevrimiçi eğitim platformu olan bilgiocakta.com internet adresi üzerinden gerçekleştirilen ve 5 bin 794 erkek ile 5 bin 543 kız öğrencisinin katıldığı LGS Deneme Sınavında dereceye giren öğrenciler belli oldu. Sınavda, Yalova’dan Poyraz Savaş birinci, İstanbul’dan İdil Bike Çolak ikinci, Siirt’ten Fatih Akkaya ise üçüncü oldu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden de yoğun katılım gözlendiği sınavda Siirt’ten sınava katılan Fatih Akkaya adlı öğrenci Türkiye üçüncüsü oldu.

Siirt Ülkü Ocakları Başkanı Kadir Ekin Türkiye üçüncüsü olan Fatih Akkaya’yı kutlayarak, OcaktaBul, Odak2023 ve Türk Büyükleri Okuma Serisini hediye edip başarılarının devamını diledi.