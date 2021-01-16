Şengül öğretmen çocuklar için duvarları renklendiriyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı "Erdemli Deniz ve Orman Okulu" projesi kapsamında öğrencilerin deniz ve doğal yaşamı sevmelerini sağlamak amacı ile duvarlar çizilen resimlerle renklendirildi. Deniz ve orman okulu kumsalında yuvalayan Caretta carettalar, endemik kum zambakları, çam ağaçları ile bu doğal alanda eğitim alan öğrencilerin resimleriyle duvarlar süslenerek doğal yaşama ve eğitime de dikkat çekildi.

"Doğal hayata dikkat çektik"

Talat Göktepe Tabiat Parkı içinde yer alan deniz ve orman okulunun duvarlarını görsel sanatlar öğretmeni Şengül Bulut Yel gönüllü olarak renklendiriyor.

Şengül Bulut Yel, "Hem insanlar okulumuzun yerini tam olarak bilsin, dikkat çeksin, hem de öğrencilerimizi yansıtsın diye duvarlarımızı renklendiriyoruz. Okulumuzun sarı tulumları var, o yüzden resimlerimizde sarı tulumlu çocuklar, sarı yağmurluklu çocuklarımızı resmettik. Bölgemizin endemik bitkisi kum zambaklarımız var, ona vurgu yapmak istedik. Resimlerimizde bölgemizin Caretta caretta bölgesi olmasından dolayı carettalara, deniz altı canlılara yer verdik. Tabiat parkının çam ormanlarıyla kaplı olmasından dolayı arka planda da çam ağaçlarına yer verdik. Doğal hayata dikkat çektik" dedi.

"Okulumuzun tanınırlığına katkı sağlamak istedim"

Erdemli’ye eylül ayında geldiğini ifade eden Yel, "Ben şehrimizde böyle bir okul olduğunu hatta Türkiye’de ilk ve tek olduğunu bilmiyordum açıkçası. Buraya gelince öğrendim, çok heyecanlandım. Gerçekten çok güzel. Hem deniz hem de orman okulu olarak deniz ve orman okulu ülkemizde ilk ve tek Erdemli bölgesinde. Bunun da tanınırlığına görsel olarak katkı sağlamak istedim" diye konuştu.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ise "Öğrencilerimizin dört duvar arasından çıkıp doğada hem eğlenmesi hem öğrenmesini amaçladık. Bunu yaparken de çocukların eğleneceği ortamlar oluşturduk. Bakanlığımızın da çalışmaları bu yönde. Biz burada deniz ve orman okulunun girişinde çocuklarımız geldiği zaman hem mutlu olacakları hem de resme de ilgi duyacakları alanlar olsun istedik. Bu tür çalışmalarımızı deniz ve orman okulunun diğer bölümlerine de yayacağız. Öğrencilerimizi geldiği zaman burada güzel bir şekilde karşılayacağız" şeklinde konuştu.

Erdemli Deniz ve Orman Okulu, yüz yüze eğitimin başlamasıyla proje kapsamında doğa temelli eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.