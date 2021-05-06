Samsun Üniversitesi öğrencilerinin projelerine TÜBİTAK’tan destek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2020/2. Dönem bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. Bu kapsamda Samsun Üniversitesi (SAMÜ) öğrencilerinin projeleri TÜBİTAK’tan destek almaya layık görüldü. Değerlendirme sonucunda Samsun Üniversitesinden yedi farklı öğrenci projesi destek almaya hak kazandı.

Rektör Aydın: “Öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum”

Öğrencilerinin başarısından dolayı gurur duyduklarını ifade eden Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Sevgili öğrencilerimizin değerli akademisyenlerimizin danışmanlığında geliştirdikleri projelerin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görülmesi bizim için son derece mutluluk vericidir. Özellikle evlere kapanmak durumunda kaldığımız bu pandemi döneminde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin üretkenliklerini sürdürmesi bilimsel ve akademik faaliyetlerin ivme kazanması açısından önemlidir. Bu vesileyle öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Yedi Farklı Öğrenci Projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2020/2 çağrı sonuçlarına göre SAMÜ’nün değişik fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler tarafından hazırlanmış olan yedi farklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu. “Yeni Tip Koronavirüs ve İzolasyon Sürecinin İletişim Algısı ve Bireylerarası İletişim Sürecine Etkisi”, “Kovid-19 ile İlgili Yalan Haberlerin Bireylerin Aşı Olma Kararına Etkisi”, “Canik’te Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısının Araştırılması” “Geleneğin Meslekleri” “Borabay Gölü (Taşova/Amasya) Yakın Çevresinin Kültürel Miras Bağlamında Etnobotanik Potansiyeli” “Yükseköğretimde Kovid-19 Pandemi Sürecinde Gerçekleştirilen Acil Uzaktan Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Ölçekleme Yapabilen Web Tabanlı Yapay Zekâ Modelinin Geliştirilmesi “Sabit Mıknatıslı Fırçasız Doğru Akım Motor Tasarımı ve Üretimi” başlıklı projeler destek aldı.

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan programda, 2020/2. Döneminde ülkemizdeki devlet ve vakıf dâhil tüm üniversiteler arasında 156 üniversitenin öğrencileri tarafından sunulmuş olan projeler desteklenmeye değer bulunarak desteklendi. Öğrenciler bir danışman öğretim elemanı rehberliğinde bu projeleri hazırlayarak TÜBİTAK’a müracaat edebiliyorlar.