Portekiz'de özel okullarda uzaktan eğitim yasaklandı

HASTALIK TIRMANMAYA BAŞLADI

Fakat ülkede koronavirüs vakalarının tırmanmaya başlaması azınhlık hükümet üzerindeki baskıyı artırınca, Costa geçen hafta Perşembe günü okulların ertesi gün kapanacağını açıkladı.

İKİ HAFTA TATİL

Okullar iki hafta süreyle tatil edildi. Hükümet tatil döneminde özel okulların uzaktan eğitime devam etmesine izin verilmesinin "fırsat eşitsizliği yaratacağını" savundu.Salgının ilk dalgasında devlet okullarında uzaktan eğitimde imkanların yetersiz olması eleştirilere neden olmuştu.Hükümet iki haftalık zorunlu tatilde kaybedilen sürenin ileri bir tarihte telafi edileceğini açıkladı.

ELEŞTİRİ TOPLADI

Hükümetin kararı, bazı veliler ve rakip partilerin eleştirilerine neden oldu.

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesine göre merkez sağ Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Rui Fernando da Silva Rio, "Özel okullarda dijital eğitimi yasaklamak, totaliter ve Marksist rejimlerde görülebilecek bir uygulama" dedi.

Rio, kararın kamu çıkarı ya da halk sağlığını korumaya hiçbir katkısı olmayacağını savundu, "Solun en kötü hali" yorumunda bulundu.

Bazı veliler de kararın geri alınması için girişim başlattı. İnternette başlatılan imza kampanyasına şimdiye kadar 13 bin kişi destek verdi.

Portekiz Özel Okullar Birliği ise çocukları eğitimden alıkoymanın anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre yaklaşık 10 milyon nüfuslu Portekizde bugün itibarıyla korona virüs vaka sayısı 653 binin üzerinde. Virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 11 bini aştı.