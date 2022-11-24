(Özel) Bandırmalı minik dansçı yarışmada Dünya 3.’sü oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dans eğimleri alan minik dançı Aşil Uğursay henüz 6 yaşında Türkiye 1.’si ve Dünya 3.’sü oldu

5 yaşındayken özel bir dans eğitim merkezinde yeteneği keşfedilen minik dansçı Aşil, eğitiminin ilk 6.’cı ayında ilk dans yarışması olan ve Bursa’da düzenlenen hiphop solo dans kategorisinde Türkiye 3.’sü oldu. Yeteneği git gide artan ve Antrenörü Meral Ergenç ile birlikte eğitimlere ara vermeden devam ederek bu sefer katıldığı yarışmada Türkiye 1.’si oldu. Aldığı bu derecenin ardından Dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan minik dansçı Aşil babası Saim Uğursay ile birlikte Avusturya’ya giderek, IDO - International Dance Organization yarışmasında 194 dansçı arasında Dünya 3.’sü oldu. Dans Akademi Kurucu ve Eğitmeni Meral Ergenç, "Aşil ile henüz 5 yaşındayken tanıştık okulumuzda hiphop dans sınıfında eğitimlere başladık. Türkiye’deki yarışmalarda aldığımız dereceler iyiye gittiğimizin göstergesiydi sonra Aşili potansiyeli olduğu için kendinden 4 yaş büyük ileri seviye sınıfımıza aldık. Daha sonra Aşili Dünya şampiyonasına hazırladık ve Dünya 3.’sü olduk Aşil henüz 6 yaşındaydı bu yaştaki bir çocuğu verdiğimiz öz güven bütün kupalardan daha değerliydi. Ben antrenörü olarak inanılmaz gurur duyuyorum küçücük kalbinde kocaman bir adam gibiydi benim için. Bundan sonra daha çok çalışıp daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Her yıl başarılarımızı katlayarak gidiyoruz. Bandırma’yı Dünya’ya duyurduk ve duyurmaya devam edeceğiz." dedi