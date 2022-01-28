banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Onlar Tersanenin Sultanları
Onlar Tersanenin Sultanları
TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak
Sahte deterjan operasyonu
Sahte deterjan operasyonu

Onlar Tersanenin Sultanları

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Gemi İnşaatı Programı’nda öğrenim gören 4 kız öğrenci eğitim aldıkları Sürmene Tersanesi’nde kaynakçı ustalarına adeta taş çıkartıyor.

Eğitim 28.01.2022, 10:03 28.01.2022, 10:14
Onlar Tersanenin Sultanları

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Gemi İnşaatı Programı’nda öğrenim gören 4 kız öğrenci eğitim aldıkları Sürmene Tersanesi’nde kaynakçı ustalarına adeta taş çıkartıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Gemi İnşaatı Programı’nda teorik bilginin pratik bilgiye dökülmesi için ‘KTÜ 61 Feet’ isimli proje başlatıldı. Proje kapsamında üniversite tarafından 11.95 metrelik servis motoru ve 19.95 metre boyunda yat inşa etmeye karar verildi. 2. sınıf öğrencilerinin hem staj yapma hem de pratik bilgi sahibi olmaları amacıyla bir ekip oluşturmaya karar veren üniversite, 9 kişilik ekibe erkek öğrencilerin katılacağını düşündü. Gönüllü öğrencilerin de başvurduğu projeye 2. sınıf öğrencilerinden Gözde Coşkun, Kübra Üzel, Rabia Yaşar ve Hatice Genç de katılmak isteyince akademisyenler şaşırdı.

Kız öğrencilerin bu talebi karşısında şaşıran akademisyenler, 30 öğrenciyi 3 gruba ayırdı. Ağır sanayi sektörüne bu proje ile giriş yapan 4 üniversite öğrencisi yaptıkları kaynak ile herkesi şaşırttı. Kaynak, oksijen kesme, zımpara ve taşlama işini başarı ile gerçekleştiren kız öğrenciler ustalara adeta taş çıkarttı. Kısa sürede kendilerini geliştirerek, yıllardır Sürmene Tersanesinde çalışan kaynak ustalarını bile şaşırtan kaynak işçiliği yapan kız öğrenciler ’Tersanenin Sultanları’ olarak isimlendiriliyor.

“Proje duyulunca herkes yer almak istedi”

Kız öğrencilerin yetenekleri ile öne çıktıklarını belirten KTÜ Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mehmet Soytürk, "Projeye biz bundan 2-3 ay önce bir şirketle başladık. Burada amacımız ilk başta okulun en iyi öğrencilerini seçmekti. En isteklilerini seçeriz diye bir düşüncemiz vardı ama proje Gemi İnşaatı Bölümünde duyulunca herkes bizde bu projede yer almak istediğini belirtti. Bizde dönüşümlü olarak zorunlu staj kapsamında bütün Gemi İnşaat Bölümü öğrencilerini buraya dahil ettik. İnşallah buradaki öğrencilerimiz alanlarında bir yerlere gelecekler diye düşünüyoruz. Hem burada tersane içerisinde olmamız, böyle projelerle fırsat bulup kendilerini geliştirmeleriyle birlikte iş bulma da kolaylık sağlanmış olacak" dedi.

“Kızların daha verimli daha özverili ve becerikli olduğunu gördük”

Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Gemi İnşaat Programı Öğretim Görevlisi Dr. Orhan Nazım Aksu, "Yıllardan gelen bir sıkıntı vardı. Teorik bilgiyi pratik bilgiye dökemiyorduk. Sağ olsunlar bazı sanayicilerle görüşmelerimiz oldu ve bizlere yardımcı oldular. Üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında öğrencilere verdiğimiz teorik bilgiyi pratik bilgiye nasıl dökebiliriz diye netice almaya çalıştık. Onlarda bize yardımcı oldular. Bizlerde bölgenin hangi tür gemiye ihtiyacı var şeklinde bir araştırmaya girdik. 11.95 boyutunda servis motoru yapmaya karar verdik. Biz bu işe girerken 9 kişilik ekipte hep erkek düşünmüştük. Fakat kızlardan talep gelince ilk önce bende şaşırdım. Sonra dedim ki tamam yarı yarıya bölelim ve geldiğimiz noktada kızların daha verimli daha özverili ve becerikli olduğunu gördük. Bu da bizi sevindirdi. Gemi İnşaatı ağır bir sanayi uzaktan bakıldığında bayanların çalışamayacağı bir sektör olarak duruyor. Bu algıyı da bu projeyle birlikte ortadan kaldırmış olacağız. Biz bu işin içerisine eğitim programları kattık. Bizi ofise almayın biz sahada olalım istiyorlar. Kaynak yaparken bakıyorum ve erkeklerden daha düzgün yaptıklarını görüyorum” diye konuştu.

Kübra Üzel: "Bu işi kadınların da yapabileceğini göstermek istedik"

Gemi İnşaat Bölümü 2. sınıf öğrencisi Kübra Üzel, "Gemiye merakımdan dolayı burayı tercih ettim. Ağır sanayi olduğu için genellikle erkekler ön planda olur. Yeni Türkiye şartlarında olduğumuz için bazı düşünceleri kırmak adına bayanlarında bu mesleğe yönelebilmelerini göstermek içinde buradayız. Kadın-erkek diye bir şey yok aslında bunu sadece erkeklerin değil kadınlarında yapabileceğini göstermek önemli. Okulumuz bize böyle bir fırsat sundu ve projemizi gerçekleştirmek istiyoruz. Okul da önümüzü açtı ve bizde kendimizi gösterme adına buradayız” ifadelerini kullandı.

İlk defa ağır sanayi işine girdiğini dile getiren Kübra Üzel, "Daha öncesinde hiçbir tecrübem yok. İlk defa ağır sanayi işine giriyorum. Gemilere olan merakım vardı o yüzden bu okuldayım zaten, çokta keyif alıyorum. Elimin hamuru sadece makyaj, oje değil. Doktorlukta olabilirdi, hemşirelikte olabilirdi ama gerçekten içimizden gelerek sanayi sektörüne yöneldik. İleriki yaşamamızda severek yapabileceğimiz bir iş bu” şeklinde konuştu.

Rabia Yaşar: "Eldiven bir kadının eline çok yakışır"

Gemi İnşaat Bölümü 2. sınıf öğrencisi Rabia Yaşar ise Kocaeli’den üniversite için Trabzon’a geldiğini kaydederek, “Günümüz ağır sanayide kadınları görmek oldukça zor. Kadınlar olarak daha iyi yerlere gelmek ve gücümüzü gösterme adına ağır bölüm seçmek istedim. Yapabileceğimizi göstermek istedim ve bu bölümü seçtim. Makyaj ve oje kadar eldivende bence bir kadının eline yakışıyor. Böylede her yere çıkarız. İlk defa elimize kaynak aldık ama hocalarımın desteğiyle çok iyi yaptığımızı düşünüyorum” dedi.

Gemi İnşaat Bölümü öğrencilerinden Olcan Saraç ise "Kızları da ağır sanayide görmek çok güzel. Görüldüğü gibi kaynak yapıyorlar, malzeme kesiyorlar ve her işte de bize yardımcı oluyorlar. Bizde gayet memnunuz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11