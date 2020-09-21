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Öğretmenler, öğrencilerini özleyince şarkı besteledi

HATAY’DA BİR GRUP ÖĞRETMEN, ÖZLEDİKLERİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ŞARKI BESTELEDİ.

Eğitim 21.09.2020, 11:33
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Öğretmenler, öğrencilerini özleyince şarkı besteledi

Hatay’da bir grup öğretmen, özledikleri öğrencileri için şarkı besteledi.

Hatay’da farklı okullarda görev yapan bir grup öğretmen, öğrencilerini özlediklerini anlatan bir şarkı besteledi. Hataylı olan Selami Şahin’in ‘Özledim’ adındaki şarkısının sözlerini değiştirerek öğrencileri için uyarlayan öğretmenler, çalıştıkları okullarda videolar çekerek klip hazırladı.

Öğretmenlerin öğrencileri için söyledikleri şarkı, sosyal medyada kısa süre içerisinde milyonlarca beğeniye ulaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın twitter hesabından da paylaşıldı.

Ayrıca video klip çekilirken kamera arkasında da birçok öğretmen yer aldı. Klibin sonunda emeği geçenlere teşekkür edildi.

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