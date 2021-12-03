Öğrencilerin seçmeli din dersini seçmeleri için zorlandığı iddia edildi

Birgün gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul’da bulunan Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü seçmeli ders baskısına erken başladı. Okullara gönderilen yazıda seçmeli ders formunun doldurularak en geç bugün ilçe milli eğitim müdürlüğüne iletilmesi istendi. Bazı okullar formu erken gönderdi, ancak bu sefer de müdürlük din derslerinin az seçilmesi nedeniyle okullara baskı yapmaya başladı. Müdürlük, din derslerinin seçilmesi için öğrencilerin ve velilerin yönlendirilmesini istedi. Okul idarelerinden buna itiraz gelse de ilçe milli eğitim müdürlüğü ısrarını sürdürdü.

Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Çayan Çalık, bu uygulamanın dayatma olduğunu söyledi.

“Eylül ayından itibaren öğrencilerin seçmiş olduğu dersler yok sayılarak aralık ayında öğrencilerin din derslerini de seçebileceği şekilde ders seçme zamanı ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından okul idaresine bildirilmiş” diyen Çalık şunları aktardı: “Okul idaresi buna karşı çıkmış olmasına, böylesi bir düzenlemenin doğru olmadığını söylemesine rağmen ilçe milli eğitim müdürü bu itiraza karşılık hayır 3 Aralık tarihine kadar bu seçimler tamamlanacak dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu planlamaya bağlı olarak dersler öğrenciler tarafından tekrar belirlenecek diyor. Burada en önemli problem şu, ara dönemde tekrardan ders seçimi yapmasını sağlayan milli eğitim takvimi yok. İkincisi pandemi koşulların uygun olarak yüz yüze eğitime devam edebilmesi için okulun öğrencilerin sınıflarını değiştirebilmesini neden olmayacak şekilde planlama yapmışlar. Sınıf değişiklikleri yaşandığında herhangi bir karantina durumunda hangi sınıfın karantinaya alınacağı net olsun diye bir düzenleme yapmış. Salgın koşullarında yapılması gereken düzenlemelerden bir tanesi okul idaresi hayata geçirmiş olmasına rağmen şimdi sabit sınıf uygulamasını ortan kaldıracak bu uygulama ile iki öğrencinin pozitif olması halinde birkaç sınıfın karantinaya alınmasına yol açacak.”

DAYATMA YAPILIYOR

“Esas mesele ise okullarda din kültürüne bağlı olduğunu düşündüğümüz derslerin seçilmemiş olması ilçe milli eğitim müdürlüğünü rahatsız eden bir durum” diyen Çalık şöyle devam etti: “Yeni bir liste yayımlanıyor. Tekrardan ders seçimi yapılması söyleniyor. Din kültürü öğretmeni de öğrencilere rüşvet dağıtarak bu dersleri seçmeleri halinde 100 tam puan vereceğini söylüyor. Burada bizim itirazımız birincisi milli eğitimin takviminde olmayan bir takvimin dayatılması. İki din dersleri seçemedi diye mevzuatta olmayan bir uygulamaya imza atılması. Keyfiyete dayalı bu uygulamanın bu zamana kadar hangi dersleri seçtiyse onu engelleyecek bir konu. İnsanların bilimsel laik eğitim almasını istemelerine rağmen hala bu alana dönük eğitimi gericileştirecek adımları sistematik olarak sürdürüyor olmalarına toplumsal itirazlar var. Bu uygulama durdurulmalı. İlçe milli eğitim müdürü görevden alınmalı.”

GEÇEN YIL DA OLMUŞTU

Seçmeli ders baskısı geçen yıl ülke genelinde vakıflar ve tarikatlar eliyle hemen hemen tüm okullarda yapılmıştı. Başta Ensar ve TÜGVA olmak üzere birçok vakıf okullarda kampanya düzenlemişti.

Örneğin Iğdır’da Din Öğretimi Şube Müdürü olarak görev yapan Yakup Alhan’ın hazırladığı, “Seçmeli ders süreci” isimli slaytta, öğrencilerin dini dersleri seçmesi için nasıl ikna edileceği anlatıldı. Slaytta, müftüler, imamlar ve imam hatip okulu yöneticileri göreve davet edildi. Veliler günlerce Twitter’da ‘Seçmek istiyoruz’ etiketiyle seçmeli dersleri çocuklarının ilgi ve yeteneklerine göre belirlemek istediğini talep eden tweetler attı.

Kaynak: Birgun.net / Mustafa KÖMÜŞ