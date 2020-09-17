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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise stajları açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, 2020-2021 meslek lisesi uygulama dersleri ve stajları hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Ziya Selçuk, 'Meslek liselerinde uygulama dersleri olacak mı ve lise stajları ne zaman başlıyor?' sorusuna yanıt verdi. Bilindiği gibi, koronavirüs salgınından dolayı zorunlu stajı olan on binlerce öğrenci, bunun iptal olup olmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki, 2020 lise stajları ne olacak, ne zaman başlıyor? İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un lise stajları hakkında son dakika açıklamaları...

Eğitim 17.09.2020, 15:49 17.09.2020, 15:51
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise stajları açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, A Haber'de okulların durumu hakkında son dakika açıklamaları yaptı. Okullarda yüz yüze eğitimden sınavların durumuna kadar birçok konu hakkında konuşan Bakan Ziya Selçuk, zorunlu stajı olan meslek lisesi öğrencilere ilişkin de önemli açıklamalar yaptı. Bilindiği üzere, 'Lise stajları ne olacak, iptal mi?' sorusunun yanıtı, zorunlu stajı olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, lise stajları ne olacak, meslek lisesi uygulama dersleri olacak mı? Lise stajları ne zaman başlıyor? Detaylar ve Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları haberimizde...

MESLEK LİSELERİNDE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Meslek liselerinin uygulamalı derslerini bir an önce başlatmak niyetimiz. Randevulu olarak, gruplar halinde çalışmalar yapılabilir ama kitlesel olarak söz konusu değil. Meslek lisesi uygulama demek ve bu konuda fazla gecikmeden bir tedbir alıp uygulamalı derslerle ilgili küçük gruplar halinde bir çalışma başlatacağız. Bizden birkaç hafta içerisinde haber beklesinler.

2020-2021 MESLEK LİSE STAJLARI NE OLACAK? LİSE STAJLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu seneye özgü olarak staj konusunda bir esnekliğimiz olacak. Hemen sonraki günlerde bir açıklama gelebilir.

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