Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise stajları açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, A Haber'de okulların durumu hakkında son dakika açıklamaları yaptı. Okullarda yüz yüze eğitimden sınavların durumuna kadar birçok konu hakkında konuşan Bakan Ziya Selçuk, zorunlu stajı olan meslek lisesi öğrencilere ilişkin de önemli açıklamalar yaptı. Bilindiği üzere, 'Lise stajları ne olacak, iptal mi?' sorusunun yanıtı, zorunlu stajı olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, lise stajları ne olacak, meslek lisesi uygulama dersleri olacak mı? Lise stajları ne zaman başlıyor? Detaylar ve Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları haberimizde...

MESLEK LİSELERİNDE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Meslek liselerinin uygulamalı derslerini bir an önce başlatmak niyetimiz. Randevulu olarak, gruplar halinde çalışmalar yapılabilir ama kitlesel olarak söz konusu değil. Meslek lisesi uygulama demek ve bu konuda fazla gecikmeden bir tedbir alıp uygulamalı derslerle ilgili küçük gruplar halinde bir çalışma başlatacağız. Bizden birkaç hafta içerisinde haber beklesinler.

2020-2021 MESLEK LİSE STAJLARI NE OLACAK? LİSE STAJLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu seneye özgü olarak staj konusunda bir esnekliğimiz olacak. Hemen sonraki günlerde bir açıklama gelebilir.