Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan bayrak töreni' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımız İstiklal Marşı'mızı aylardır okullarda değil, EBA TV de okuyorlar. Oysa biz her pazartesi ve cuma “tek nefes” olurduk. Lütfen, yine devam edelim, yarın okullarımızda saat 10.00'da bayrak törenimiz var. Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız" ifadelerini kullandı.