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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan bayrak töreni' çağrısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye'deki tüm okullarda düzenlenecek bayrak törenine, vatandaşların da ev ve balkonlarından katılmasını istedi. Bakan Selçuk, "Yarın okullarımızda saat 10.00’da bayrak törenimiz var. Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız" dedi.
Eğitim 10.01.2021, 19:47
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımız İstiklal Marşı'mızı aylardır okullarda değil, EBA TV de okuyorlar. Oysa biz her pazartesi ve cuma “tek nefes” olurduk. Lütfen, yine devam edelim, yarın okullarımızda saat 10.00'da bayrak törenimiz var. Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız" ifadelerini kullandı.
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