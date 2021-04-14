MEB’den 11. Sınıf öğrencilerine ‘Beceri Temelli Etkinlikler Kitap Seti’

Millî Eğitim Bakanlığınca daha önce lise 9 ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik paylaşılan etkinlik kitap serisi, 11. sınıflar için hazırlanan set ile devam ediyor. Derslerin öğretim programlarının kazanımları esas alınarak hazırlanan ve bin 729 etkinlikten oluşan kitap seti meb.gov.tr’de erişime açıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı, salgın sürecinin başından bu yana her kademedeki öğrencilere özel hazırlanan kaynak destekleri ile öğrenme kayıplarının en aza indirilebilmesini amaçlıyor.

Lise öğrencilerinin edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürmelerini sağlamak için hazırlanan beceri temelli etkinlik kitapları serisi 11. sınıflara yönelik devam ediyor. Daha önce 9 ve 10. sınıflar için hazırlanan etkinlik kitap seti serisinin 11. sınıflar için hazırlanan etkinliklerinde, derslerin öğretim programlarının kazanımları esas alındı.

11. sınıflar için hazırlanan beceri temelli etkinlik kitapları tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, İngilizce ve Almanca derslerini kapsıyor. Erişime açılan etkinlik kitap setinde, 10 dersten 1.729 etkinlik yer alıyor.

Etkinliklere eklenen karekodlar aracılığıyla, öğrencilerin, etkinliklerle ilişkin kazanımların bulunduğu ders kitabı sayfalarına ulaşmaları da sağlanıyor.

Tüm dünyada Kovid-19 salgını nedeniyle zorlu bir süreç yaşandığına dikkati çeken Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, süreçte oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirmek için tüm birimlerin ilave kaynaklar oluşturduğunu ifade etti.

Bu kapsamda çok sayıda destek paketinin daha önce paylaşıldığını belirten Bakan Selçuk, “11. sınıf öğrencilerimizi desteklemeyi amaçlayan ve bin 729 etkinlik içeren beceri temelli etkinlikler kitap setini bugün paylaştık. Aynı setin 9 ve 10. sınıflar için olan kitaplarını daha önce yayımlamıştık. Bu desteklerimiz giderek artacaktır” açıklamalarında bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda da bulunan Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Salgın sürecinde her bir öğrencimize ulaşmak, ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak sunmaya devam ediyoruz. 9 ve 10. sınıflar için hazırladığımız beceri temelli etkinlik kitap setine 11. sınıflar için de kitaplar ekledik. Kitap setine htp://meb.ai/s0ZNaa’ den ulaşabilirsiniz"

Bakan Selçuk ayrıca süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e ve sürece büyük emek veren Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ile çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.