Lise öğrencileri dünyanın sorunlarına çözüm aradı

Harvard Üniversitesi’nde 1953 yılında ilk kez düzenlenen ve gerçek bir Birleşmiş Milletler ortamının oluşturuldu Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı’nın bu yılki teması “Eşitlik, Güvenlik ve Sağlık” oldu. Konferans, her yıl farklı okullardan 350’nin üzerinde lise öğrencisini ağırlıyor.

Lise öğrencilerinin güven dolu bir gelecek hayaliyle fikirlerini sunduğu Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı, Katar Georgetown Üniversitesi’nde gerçekleşti. Lise öğrencilerinin güncel küresel sorunları tartışmalarının ve uluslararası politika oluşturmalarının amaç edinildiği konferansın son katılımcısı ise Gökkuşağı Koleji oldu. Konferansta konuşan Gökkuşağı Koleji öğrencisi İsra Fejzullaj onur sertifikası ile ödüllendirildi.

“Küresel sorunları tartıştılar”

Konferansa 6 öğrenciden oluşan bir heyetle katıldıklarını söyleyen Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Öğrencilerimiz küresel konuları tartışarak ve fikirlerini paylaşarak harika bir deneyim yaşadı, güven dolu bir geleceğin hayalini kurdu” dedi.

“İletişim becerileri gelişiyor”

Konferansların İngilizce olarak gerçekleştirildiğine değinen Abdülkadir Gayretli, “Öğrenciler MUN Konferansları ile hem dünya sorunlarına daha duyarlı oluyor hem de empati yetenekleri gelişiyor. Dünya sorunlarına çözümler üretirken iletişim becerileri de gelişiyor” diye konuştu.