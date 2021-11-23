Kahramankazan Belediyesi okul ve öğrencilere destek olmaya devam ediyor

Ankara Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki bir liseye bilimsel okumalar kütüphanesi, müzik atölyesi, dil laboratuvarı, görsel sanatlar laboratuvarı ve robotik kodlama laboratuvarı kazandırdı. Kütüphane, atölye ve laboratuvarlar sayesinde öğrenciler hem zihin dünyalarını hem de bilişim, sanat, teknoloji, dil ve bilim alanlarında üretim yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak.

Eğitim ve öğretime verdiği desteklerle dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, bu alandaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Kahramankazan Belediyesi’nce ilçedeki Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi’ne bilimsel okumalar kütüphanesi, müzik atölyesi, dil laboratuvarı, görsel sanatlar laboratuvarı ve robotik kodlama laboratuvarı kazandırıldı. Kütüphane, atölye ve laboratuvarların açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, ilçe protokolü ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Liseye kazandırılan robotik ve kodlama atölyesi sayesinde algoritmik, hesaplamalı ve düşünme becerilerini geliştirecek olan öğrenciler, kendi robotlarını, oyunlarını ve yazılımlarını üretecek. Dil laboratuvarında yabancı dillerini geliştirme fırsatı bulacak. Müzik atölyesinde müzik aletlerini çalma becerilerini artıracak. Bilimsel okumalar kütüphanesinde bilim alanındaki birçok kaynağa erişme şansı yakalayacak. Görsel sanatlar laboratuvarında ise bu alandaki becerilerini geliştirecek. Öğrenciler böylece okullarına kazandırılan atölye, kütüphane ve laboratuvarlar sayesinde hem zihin dünyalarını hem de bilişim, sanat, teknoloji, dil ve bilim alanlarında üretim yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak.

Her zaman yanınızdayız

Öğretmen olan Başkan Oğuz, atölye, kütüphane ve laboratuvarlar ile öğrencilerin bilişim, bilim, sanat ve teknolojiyi yaşayarak, öğreneceklerini belirterek, “Okullarımızın ihtiyaçlarını yakından bilen birisi olarak her zaman eğitim camiamızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmeleri için belediye olarak tüm okulkarımıza ve öğrencilerimize tüm alanlarda destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Okul Müdürü Fatih Erdoğan da, “Okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında her zaman yanımızda olan Başkanımız Serhat Oğuz ve belediyemize kütüphane, laboratuvar ve atölyelerin açılmasına sundukları katkılardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.