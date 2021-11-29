İstanbul’da lodos nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da şiddetli lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Kasım Salı günü şiddetli lodos nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre ilimizdeki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00’e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında ‘yüz yüze eğitim’ faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.”