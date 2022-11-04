Gelecekte İletişim Çalıştayı Sivas’ta son buldu

12. Uluslararası Gelecekle İletişim Çalıştayı’nın sonuncusu olan Sivas ayağı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonunda gerçekleştirildi. Çalıştaya; RTÜK Üst Kurul Başkan Vekili Orhan Karadaş, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Çalıştay, RTÜK’ün çalıştayla ilgili hazırladığı tanıtım filminin izlenmesi ve akabinde protokol konuşmalarının yapılması ile başladı.

“7 günlük çalışma devletin önündeki engelleri kaldırdı”

Çalıştay açılış konuşmasında RTÜK Üst Kurul Başkan Vekili Orhan Karadaş, Sivas Kongresi sürecinde 7 günlük çalışmayla devletin önündeki engellerin kaldırıldığını belirtip, "Halkın bütününü kapsayan ilk örgütsel faaliyet Sivas’ta gerçekleştirildi ve Sivas Kongresi şekli ve içeriği itibariyle adeta milli bir meclis işlevi gördü. Kongrede yeni katılım saylayan üyeleriyle yurdun tamamını kapsayan Heyeti Temsiliye ülkenin akıbetini birinci dereceden etkiledi ve söz sahibi olan bir kurul haline geldi. Milli Mücadele’nin meşru organları böylece biçimlendirilmiş oldu. 7 günlük çalışma devletin önündeki engelleri kaldırdı ve halkı bir bütün halinde harekete geçirmeyi sağladı. Bu hareket 9 Eylül 1922’de büyük bir zafere kapıyı açtı ve 29 Ekim 1923’de de Cumhuriyetin ilanıyla taçlandı. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakların vatan yapılmasında emeği geçen bütün kahramanları, şehit ve gazilerimizi büyük bir saygı ve minnetle yad ediyorum. Bu çalıştayımızın amacı ülkemizde yükseköğretim gören ve ülke vatandaşı olmayan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk akraba toplulukları menşeli öğrencilerin, ülkemizi daha iyi tanımaları ve iyi duygularla ülkemizden ayrılmalarını amaçlamaktadır. Bu kardeşlerimizin daha sonra ülkelerinde görev yapacakları kurum ve kuruluşlarda Türkiye ile temaslarını sürdürmeleri en büyük arzumuz ve beklentimizdir” şeklinde konuştu.

“Yeni medya araçlarının doğru kullanılması ve denetlenmesi önemlidir”

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ise yeni medya araçlarının doğru kullanılmasının ve denetlenmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Radyo ve televizyondan sonra internet ve sosyal medya en yeni medya araçları olarak ortaya çıktı. İletişimdeki bu baş döndüren gelişme, insan ilişkilerini ve toplumsal ilişkileri de etkiledi. Artık sürekli bir bilgi ve haber sağanağı altında, neyin gerçek neyin asılsız olduğunu anlayamıyoruz. Bu nedenle kurumsal medyanın ve sosyal medyanın doğru içerikleri, gerçeği ileten bilgileri bugünümüz ve geleceğimiz açısından çok önemlidir. Milli değerlerimizin yeni nesillere benimsetilmesi, onların yozlaştırıcı etkilerden korunması için yeni medya araçlarının doğru kullanılması ve denetlenmesi çok önemlidir” dedi.

“Cumhuriyete adeta başkentlik yaptı”

Başkan Bilgin de Sivas’ın Cumhuriyetin kuruluşunda önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek, “108 gün adeta Cumhuriyete İstiklal Savaşı’nda başkentlik yapıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 2 Eylül’de Sivas’a gelmesinden itibaren İstiklal Savaşı’nın yönetildiği ve planlanmasının yapıldığı, icra edildiği bir şehir olarak Cumhuriyetin kuruluşuna ev sahipliği yapıyor. İletişim gözüyle baktığımız zaman burada alınan kararların tüm ülkeye doğru bir şekilde aktarılması noktasında yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla İrade-i Milliye gazetesi Sivas’ta basılıyor. O dönemde Kurtuluş Savaşı süresince alınan tüm kararların kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılması noktasında da önemli bir görevi üstleniyor. Bu açıdan bakıldığında İrade-i Milliye gazetesinin çalıştaya konu olacağına da inanıyorum” şeklinde konuştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Alim Yıldız ise yapılan çalışmaların hayırlara vesile olmasını dileyerek, “RTÜK tarafından hazırlanan Samsun, Amasya ve son olarak Sivas’ta yapılan 3. toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. İletişim Fakültemiz ve iletişimcilerimiz açısından önemli bir toplantı. Gün boyunca bu program devam edecek ve güzel neticeler alınacağını da biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, konuşmaların ardından RTÜK Üst Kurul Başkan Vekili Orhan Karadaş, Sivas Valisi, Sivas Belediye Başkanı ve SCÜ Rektörüne plaket takdim etti. Çalıştayın devamında uluslararası öğrenciler kendi alanlarında akademik bildirilerini sundu.