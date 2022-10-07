Gazi Üniversitesi, 4. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi’ne ev sahipliği yaptı

4. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde başladı.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi ve Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği’nin iş birliğiyle düzenlenen kongrenin açılışına Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Gelişli, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı ve 4. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Murat Kurt, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Çağla Serin Özparlak ve Doç. Dr. Bilgehan Sonsel’in sunduğu müzik dinletisiyle başladı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, üniversitenin rektörlük binasının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitime verdiği önemin bir göstergesi olduğunu ve bu nedenle kongrenin bu salonda düzenlenmesinin oldukça anlamlı olduğunu söyledi. Yılmaz, kongrede diğer kongrelerden farklı olarak lisans, lise ve ortaokul öğrencilerinin de sunum yapacağını dile getirdi. Kongrede sadece biyoloji konusunun ele alınmadığını ifade eden Mehmet Yılmaz, biyolojinin yaşamın her yerinde olduğunu söyledi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise, kendisinin de Gazi Eğitim Fakültesi çıkışlı olduğunu vurgulayarak, “Günümüzde eğitimin kalitesi ya da diğer bir deyişle kaliteli eğitim bir ülkenin, bir medeniyetin devamlılığı için olmazsa olmazlardandır. Dolayısıyla eğitimin her alanı bizler için çok stratejik bir öneme sahiptir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’En önemli ve en verimli görevlerimiz, eğitim ve öğretim işleridir. Eğitim ve öğretim işlerinde kesinlikle başarı sağlamak gerekir. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu yolla olur’ sözleri eğitim-öğretime verdiği ehemmiyeti göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Program, yarın gerçekleşecek sözlü bildirim sunumu ve atölye çalışmalarının ardından kongre değerlendirmesiyle sona erecek.