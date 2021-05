Ebeveyn ve çocukların kitaplara olan merak ve ilgisi arttırılacak

Ebeveyn ve çocukların kitaplara olan merak ve ilgisini arttırmak için Sincan Hayriye Andiçen Anaokulu okul öncesi öğretmeni Fatma Bilgin ve öğrencileri, I’m Reading I’m Explaining Stem projesine katıldı.

Sincan Hayriye Andiçen Anaokulu okul öncesi öğretmeni Fatma Bilgin ve öğrencileri, I’m Reading I’m Explaining Stem (Okuyorum Anlatıyorum Stem) projesine katıldı. Projenin 4 ülkeden 14 öğretmen ve 130 öğrencinin katılımıyla yürütüldüğü belirtilirken, projenin başlıca amacının ebeveyn ve çocukların kitaplara olan merak ve ilgisini arttırmak, farklı bakış açısı kazandırmak, her zaman her yerde kitap okunabileceği düşüncesini yaymak olduğu vurgulandı.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Öğretmen Fatma Bilgin, ’’Kitap çalışmalarını, Stem eğitim alanı ile gerçekleştirebilmek amacıyla; 4-8 yaş grubu öğrenciler için oluşturuldu. Projenin en can alıcı noktalarından birincisi; her zaman her yerde kitap okunabileceği düşüncesinin yayılmasını sağlayan planlamalar ile okunan kitapların çocuklarda etkisini artırmak için geliştirdiğimiz; materyallerle ve müzikle hikâye okuma tekniğidir. Bir diğeri ise hikâye karakteri tasarımı ve hikâye ile Stem aktiviteleridir. Bu tekniklerle; okunan kitapta geçen kişi veya olaylar materyal kullanarak anlatılmaktadır. Var olanı araştırma-inceleme-gözlem, karşılaştırma, benzerlik ve farklılıkları keşfetme çalışmaları ile düşünme becerileri alanına, problem çözme, tasarım ile de Stem alanına katkı sunulmaktadır’’ şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre öğrencilerin, 5E eğitim modeliyle süreci deneyimlemeleri aynı zamanda farklı derslerin entegrasyonunu sağlayarak farklı öğrenme ortamlarının oluşması sağlanacak. Projede kitap çalışmaları STEM eğitimi alanı ile gerçekleştirilecek. Proje, Ekim 2020’de başladı ve Haziran 2021’ e kadar sürdürülecek.