Bursa’da pazar günü sadece o nüfus müdürlüğü açık olacak

Bursa Valiliği, 2022 Adli Yargı, İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat ve 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’na girecek adayların kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüğünü duyurdu.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için ilimiz Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü 27 Kasım 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır."