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Bu bahçelerde ekimi öğrencisinden rektörüne herkes yapıyor

Karabük Üniversitesi’nde 8 dönümlük alanda kurulan hobi bahçeleri ile tarıma olan ilgiyi arttırarak organik ürünlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Eğitim 03.03.2021, 13:30
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Bu bahçelerde ekimi öğrencisinden rektörüne herkes yapıyor

Karabük Üniversitesi’nde 8 dönümlük alanda kurulan hobi bahçeleri ile tarıma olan ilgiyi arttırarak organik ürünlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Karabük Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr Fatma Zehra Tan öncülüğünde sosyal sorumluluk projesi kapsamında üniversite içerisinde ‘Unika Moral Hobi Bahçesi’ kuruldu.

Uluslararası öğrenci sayısı bakımından Türkiye’de üçüncü sırada yer alan ve 52 bin öğrencisi bulunan Karabük Üniversitesi’nde iki yıl önce başlanan proje için 8 dönümlük alanın ayrıldığı arazide oluşturulan hobi bahçelerine parsel sayısının üzerinde başvuru yapıldı. Başta yabancı öğrenciler ile birlikte üniversite öğretim görevlileri ile idari personele kura ile tahsis edilen ve her biri 48 metrekare olan 166 adet hobi bahçelerinde hem negatif enerjinin atılması hem de tarıma olan ilgiyi artırıp organik ürünlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların binalarda yaşamaya alışkın bir toplum haline dönüştüğünü ve toprağa basacak bir alanın kalmadığını belirtti.

“Parsel sayısının çok üzerinde başvuru oldu”

Hobi bahçeleri için Prof. Dr Fatma Zehra Tan ile Doç. Dr Zeynep Özcan’ın yaptıkları teklifin ardından gerçekleştirilen girişimler sonucunda kurulduğunu söyleyene Polat, “Burayı parselledik. Hem öğretim elemanlarımıza hem de öğrencilerimiz küçük parseller altında kendilerini hafta sonları veya mesai saatlerinde gelip çoluk çocuk burada toprakla ilgilenebilecekleri bir alan oluşturduk. Tabi bu güzel bir tepki ile karşılaştı. Çünkü sınırlı sayıda bir parselimiz var. Parsel sayısının çok üzerinde başvuru oldu. İnşallah belki ileride daha farklı alanları bu iş için tahsis edebiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Organik olarak yetiştirip tüketmek istiyorlar”

Polat, kurulan hobi bahçeleri ile amaçlarının öğrencilerin ve personellerin toprağa olan ilgisini artırmak olduğunu ifade ederek, “Yukarıda eski araç müzemiz var. Bunlar hepsi bizim sadece eğitim ve öğretim araştırma değil de çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin sosyal hayatına hizmet eden faaliyetlerimiz. Bu da onun bir parçası. Burada ekim işini yapanlar öğretim elemanları ve öğrencilerimiz. Herkes burada kendi ürününü küçük miktarlarda organik olarak yetiştirip tüketmek istiyorlar” dedi.

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fatma Fatma Zehra Tan, projeye için çalışmalara 2 yıl önce başladıklarını belirterek, “2 yıl önceki öğrencilerimizle bu ders kapsamında görüşmelere başladık. Hep yapılan sosyal sorumluluk projelerini inceliyorduk. Neden bizim bir sosyal sorumluluk projemiz olmasın sorusu üzerinden çıkarak bir hobi bahçesi projesi ortaya koyduk” ifadelerine yer verdi.

Tan, hobi bahçelerinin tahsil edilmesinde yerli yabancı ayırt etmediklerini, insanoğlunun üzerindeki negatif enerjiyi atması ve doğayla baş başa kalması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydederek, “Bir de yabancı öğrencilerin sosyalleşmesi açısından dil problemi olsun farklı problemler olsun pek çok konuda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Böyle kendi kendilerine sosyallik oluşturmuş olabilir diye düşündük” şeklinde konuştu.

Projede yer alan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Zeynep Özcan ise kısa süre içerisinde ekim işine başlanacağını aktararak şunları kaydetti: “Planlamalarımız tamamlandı. Tahsis işlemlerimizi yaptık. Bu süreçte eğitim programları planlıyoruz. Neticede ekilen biçilen ürünlerin sergisini yapmayı da arzu ediyoruz. İnşallah güzel bir sonuç alırız.”

Hobi bahçesinde kendisine yer tahsil edilen öğrencilerden Ürdünlü Ahmet Aktaş, hobi bahçesi projesinin güzel bir düşünce olduğunu dile getirerek, kendisine ayrılan bölümde domates, biber, salatalık ve çiçek ekeceğini söyledi.
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