Boğaziçi Eğitim Kurumları eğitimin geleceğine damga vurmak için bir arada

Türkiye’de ulusal ölçekte yaptığı çalışmalarla dikkat çeken ve eğitimde marka haline gelen Boğaziçi Eğitim Kurumları, yeni dönem planlamaları, güç birliği ve ortak akıl toplantısı için tüm okul ile kurs kurucularıyla İzmir’de bir araya geldi.

Boğaziçi Eğitim Kurumlarının tüm okul ve kurs kurucuları, İzmir’deki toplantıda buluştu. Tüm gün süren çalıştayda, eğitim sektörünün geleceği, Boğaziçi Eğitim Kurumlarının 2022-23 dönemi ve sonrasındaki sektörel konumlandırması masaya yatırıldı.

Faruk Tatar: “Eğitimde bir devir bitti, yeni bir devir başlıyor”

Yeni dönem planlamalarının da yapıldığı ortak akıl toplantısına Boğaziçi Eğitim Kurumları ve Egebil Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Tatar da katıldı.

“Eğitimde artık bir devir bitti, yeni bir devir başlıyor” diyen Tatar, “Geleneksel okulculuğun geride kaldığı, eğitim-öğretim faaliyetlerinin tamamen güncellenmesi gereken bir dönemeçteyiz. Sektörün içinden geçtiği bu tarihî süreci Türkiye’nin dört bir yanındaki kurucularımızla birlikte değerlendirmek, yol haritamızı çizmek, ortak akıl ile birlikte yepyeni bir güç birliği yapmak üzere bir araya geldik” dedi.

“Oyunun kuralları değişiyor”

Faruk Tatar, gerek pandeminin, gerekse tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen ekonomik krizin eğitim sektörünü de yakından etkilediğini ve değişime zorladığını ifade ederek, şöyle devam etti: “Özel öğretim sektöründe bir devrin bitip yeni bir devrin başladığı bu süreç, kimileri için ciddi bir kriz, kimileri içinse tarihi bir fırsat. Maalesef değişimi göremeyen, görmekte direnç gösteren, çevik davranamayan kurumların kan kaybedişini üzülerek takip ediyoruz ve edeceğiz. Yola çıktığımız ilk günden beri inandığımız kavram, takip etmek değil takip edilmektir. Boğaziçi Eğitim Kurumları olarak güçlü eğitimcilerimizle, yenilikçi anlayışımızla kaliteli eğitim-öğretim hizmetlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki veli ve öğrencilerimizle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bir öğretmen kuruluşu olarak nihaî hedefimiz; Türkiye’nin dört bir yanındaki kurumlarımızla ülkemizin eğitim geleceğine yön verecek nitelikli, kaliteli bireyler yetiştirmek ve ülkemizin eğitim geleceğinde oyun kurucu olmaktır.”