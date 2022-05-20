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Binlerce öğrenci kariyer günlerinde iş dünyasıyla bir araya geldi

Öğrencilerin kariyer planlarını şekillendirecek adımlar atarken, geleceklerini iyi planlamaları adına düzenlenen kariyer günlerinde ulusal ve uluslararası 80 firma, binlerce öğrenciyle bir ayara geldi.

Eğitim 20.05.2022, 16:28
Binlerce öğrenci kariyer günlerinde iş dünyasıyla bir araya geldi

Öğrencilerin kariyer planlarını şekillendirecek adımlar atarken, geleceklerini iyi planlamaları adına düzenlenen kariyer günlerinde ulusal ve uluslararası 80 firma, binlerce öğrenciyle bir ayara geldi.

İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 12. Kariyer Günleri üniversitenin Kemal Gözükara Yerleşkesinde gerçekleşti. Etkinlikte ulusal ve uluslararası yaklaşık 80 firma, gençlerle buluştu. İş dünyasıyla bir ayara gelen gençler birebir mülakat, iş görüşmesi ve staj fırsatını da yakalamış oldu. Ünlü spiker Esra Esen Atayeter’in moderatörlüğünde düzenlenen panellerde çeşitli firmaların üst düzey yöneticileri tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Çeşitli eğlenceli aktivitelerin de düzenlendiği kariyer günleri, gençler için “kariyer şenliğine” dönüştü.

3 farklı oturumla sektör-öğrenci buluşmaları gerçekleşti. “Sen Hazırsan Hayat Hazır” isimli oturumda İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi İK Direktörü Ahmet Hakan Arslan, EM Group YKB Erdoğan Güner, APTI Founder Ali Emre Erişen yer aldı. Ahmet Hakan Arslan, “Değişen şartları iyi analiz edip, o şartlara uyum gösterebilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun içinde üniversite dönemleri önemli. Adaptasyon süreçlerini nasıl geçiştirebileceğinizi öğrenme adına akademik ve özel sektör tarafında güzel deneyimler kazanma şansınız var” tavsiyelerinde bulundu.

Profesyonel Hayatta Cinsiyet Eşitliği isimli oturumda, Accor Grup Yetenek ve Kültür Müdürü Canan Töre Petekçi, UND Eğitimlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Muammer Ünlü ve Çelebi Holding Little Ceasar İK Müdürü İlkin Keçeli katıldı.

Son oturum olan Dijital Kariyer isimli oturuma ise Vodafone Ödül ve Çalışan İlişkileri Başkanı Ayça Kahraman, Zingat İnsan Kaynakları & Eğitim ve Gelişim Direktörü Zafer Maşalacı ve Libra Softworks Founder Enes Dişli yer aldı.

Kariyer günleriyle birlikte aynı zamandan üniversitelerinin 15’inci yılını da kutladıklarını ifade eden İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Ayhan Acar, “Kariyer günlerindeki temel amaç, üniversiteyle sanayi işbirliğini bir araya getirebilmek. Yani firmaların üniversitenin içerisinde yer alması, o esnada kendileri için insan kaynağı oluşturulmasıdır. Öğrencilerin aynı zamanda burada firmalarla bir araya gelerek, kendileri için staj ve iş imkanı oluştururlar. Kariyer günleri temelde bu hedef üzerine kurulur. Fakat biz bu yıl biraz daha süreci farklılaştırdık. Kariyer gününü ‘kariyer şenliği’ adı altında bir organizasyona çevirdik” dedi.

“Öğrencilere kariyerleri için imkan buldu”

Ulusal ve uluslararası 80’e yakın firmayı ağırladıklarını kaydeden Acar, “Bir üniversitenin yapmış olduğu en yüksek katılımlı organizasyonunu gerçekleştirdik. Binlerce öğrencimiz bu organizasyona katıldı. Öğrencilerimiz panellere katıldılar. Çok değerli sektör temsilcilerini dinlediler. Aynı zamanda fuar ve stant alanlarında kariyerleri için imkân bulurken bir taraftan da eğlenebilecekleri bir ortam oluştu” diye konuştu.

İş hayatının artık dijitale döndüğünü belirten Acar, “Çağ artık dijitale döndü. Dijital bir dünya var. Kariyer planları yeniden şekillendi. Yeni düzende daha efektif ve daha iyi bir kariyer planının nasıl yapılması gerektiği ile ilgili öğrencilerimize bilgiler aktardık” ifadelerinde bulundu.

“Gençlerle tanışmak heyecan verici”

Öğrencilerle bir araya gelmenin heyecan verici olduğunu belirten Little Caesars Pizza, Çelebi Holding İnsan Kaynakları Müdürü İlkin Keçeli ise, “Öğrencilerle bir araya gelmemiz hem sektörel açıdan hem de onlar için çok güzel bir fırsat. Onlar ve firmalar olarak bizler doğrudan iletişime geçtik. Onlarla sohbet etmek, etkinliğe panelist olarak katılmak da ayrıca heyecan verici ve güzel oldu. Bu tarz etkinlikleri çok önemsiyorum. Benim bu tür organizasyonlarda tanıştığım, işe alımını gerçekleştirildiğim ve sonrasında da üst pozisyonlara gelen arkadaşlarım var. Bu bakımdan gençlerin kariyerlerinde yol alırken, başlangıç noktasına direkt temas kurmaları açısında bu gibi buluşmalar çok önemlidir. Bu kadar muhteşem bir organizasyon için öncelikle İstanbul Arel Üniversitesi’ne ve etkinlikte görev alan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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