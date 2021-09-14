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Bilecik’te bir okulda 3 sınıf karantinaya alındı
Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nde farklı 3 sınıfta görülen korona virüs (Covit-19) vakası nedeniyle sınıflar karantinaya alındı.
Eğitim 14.09.2021, 11:18
Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nde farklı 3 sınıfta görülen korona virüs (Covit-19) vakası nedeniyle sınıflar karantinaya alındı.
Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi okullar bölgesinde eğitim veren 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 10/A, 11/B ve 12/C sınıflarında toplamda 7 öğrencinin PCR testi sonuçları pozitif çıktı. 34’er kişinin bulunduğu 3 sınıf hemen karantinaya alınırken, evlerine gönderilen öğrenciler 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirildi.