Avrasya üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor yüksek lisans programı açıldı

Avrasya üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programlarını açtığını duyurdu.

Son yıllarda Beden Eğitimi ve Spor alanında yüksek lisans programı açılması için büyük beklenti oluştuğunu kaydeden Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız,“ Son yıllarda Beden Eğitimi ve Spor alanında yüksek lisans programı açılması için büyük beklenti oluşmuştu. Bu beklentiye sessiz kalmadık ve hazırlıklarımızı yaparak programı açmak için başvuruda bulunduk. Şimdi de programımızın açıldığını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Programımız, beden eğitimi ve spor bilimleri alanında, bilimsel araştırmacı yönü gelişmiş, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış, güncel teknoloji ile yoğrulmuş, çağın toplumsal ve bireysel değerlerin bilincinde, Ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapabilecek, alanında yetkin yüksek lisans spor eğitim bilimcileri yetiştirmeyi öngörmektedir” dedi.

“Avrasya Üniversitesi en kaliteli eğitim veren vakıf üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” diyen Yıldız, “Bizler her zaman aynı düşünce ile yolumuza devam ettik. Üniversitemize gerçekten eğitim almak için gelen her öğrencimiz alanında en iyi şekilde eğitilerek ailesine teslim edilmiştir. Üniversitemizde hiçbir öğrencimizin hakkı yenmez, hiç kimseye de özel tolerans sağlanmaz. Mezun öğrencilerimiz bizim fahri temsilcilerimizdir. Avrasya ailesinden hiçbir zaman kopmayacaklar, sürekli iletişim halinde olacağız. Üniversitemiz ülkemize donanımlı nesiller yetiştirdikçe gururlanacağız. Tüm kurumlarda, hastanelerde, özel sektörde, ulusal ve uluslar arası projelerde, her yerde mezunlarımızla karşılaşıyorum. Velilerimizle karşılaşıyorum, hepsi bizlere dua ediyor. Ülkemizi daha güçlü yapmak için en büyük yatırımın eğitim yatırımı olduğunu biliyoruz, on un için durmadan çalışıyoruz. Onun için uykusuz kalıyoruz. Değerli velilerimiz evlatlarınız için ne denli fedakârlıklar yaptığınızı, ne zorluklar çektiğinizi çok iyi biliyorum. Sizlerden tek bir isteğim var bizlere güvenin, bugüne kadar hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığı, en iyi fiziki ve akademik alt yapıya sahip olan üniversitemize öğrencilerinizi gönül rahatlığıyla gönderin. Onlar bizim evlatlarımız olacak, onlara en iyi şekilde yetiştireceğiz. Canımızdan çok sevdiğimiz ülkemizin geleceği için hep birlikte daha kaliteli eğitim için çalışacağız, fedakârlık göstereceğiz. Şimdiden tüm tercihleriniz hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.