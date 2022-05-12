Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Üçtuğ: “Bir yükseköğretim kurumu elde ettiği bilgiyi toplumla paylaştığı ölçüde üniversite olur”

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, “Bir yükseköğretim kurumu yaptığı bir araştırma ve bu araştırmadan elde ettiği bilgiyi toplumla paylaştığı ölçüde üniversite olur. Atılım Üniversitesi de kuruluştan itibaren bu bilinçle yola çıkmış bir üniversite” dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal lisans eğitimleri sırasında bilimsel araştırma yapmaya başlayan öğrencilerle ATILIM Araştırma Günü ATAG 2022’ye programında bira araya geldi.

Programda konuşan Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, “Bir yükseköğretim kurumu yaptığı bir araştırma ve bu araştırmadan elde ettiği bilgiyi toplumla paylaştığı ölçüde üniversite olur. Atılım Üniversitesi de kuruluştan itibaren bu bilinçle yola çıkmış bir üniversite. Her zaman araştırmayı çok önemsenmiş, eğitim kadar üniversite araştırmaya da gerekli ehemmiyeti vermiştir” açıklamasında bulundu.

Öğretim üyesi başına 1.2’ye yaklaşan bir yayın ortalaması ile Türkiye’deki pek çok üniversitenin üzerinde bir oran yakaladıklarını söyleyen Prof. Dr. Üçtuğ, “Pek çok devlet üniversitesinde ismi çok büyük üniversitelerde bile bu oranlar 1’in altındadır. Bildiğiniz gibi üniversiteler çeşitli nesillere ayrıldılar. Birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil üniversiteler olarak. İlk üniversitelerde hiçbir zaman araştırma yoktu. Sadece eğitimdi esas konu. Daha sonra araştırma gündeme geldi. Bu araştırmadan elde edilen sonuçların dünyayla çevreyle paylaşılması gündeme geldi. Bugün farklı bir evreye geçmiş bulunuyor. Araştırmadan elde edilen sonuçların toplumsal faydaya dönüşmesi. Bu konuda da üniversitelere görevler düşüyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Üçtuğ, İş Fikri Yarışması ve Lisans Araştırma Projeleri’nde bugüne kadar ciddi ürünlerin ortaya çıktığını belirterek, projelerde yer alan öğrencileri kutladı.

Düzenlenen programda konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise “Araştırmayı yapmak yerine araştırmayı yönetmek yaklaşımı şu an en önemli dönüşüm noktası. Özellikle hızlı gelişen ekonomiler çerçevesinde değerlendirilen ülkemiz için bakıldığında araştırma yapıyoruz ama araştırma sürecini yönetiyor muyuz noktası. En azından bu konudaki farkındalığın bunun kavramsal olarak farkındalığının farkındalığın ötesinde eyleme doğru geçmiş olmasından dolayı memnuniyetimi ifade edeyim” dedi.

Lisans eğitiminde araştırma süreçlerinin Türkiye’de çok yaygın olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Mandal şunları kaydetti:

“Lisans öğrencimizin araştırma sürecine aktif katılımı yaygın değil. Atılım Üniversitesi’nin buna çok erken başlamasını kıymetli buluyorum TÜBİTAK’ta da son 3-4 yıl içerisinde ne yaptınız derseniz, birçok faaliyette bulunmaya çalışıyoruz. Görünür şekilde yapmaya çalıştığımız ve yapıyor olacağımız şey daha fazla erken yaş grubunda lisans da yetmez, lise ortaokuldaki öğrencilerimize araştırma süreçlerine katılımlarının artırılması. Çünkü Türkiye’nin en önemli geleceği noktasındaki sermayesi insanımızdır. Bu insanımız ne kadar kıymetli olabilecekse ki o da ne kadar erken yaşta bu sürece dahil olacaksa bunun başında gelen kurumlardan birisi TÜBİTAK’tır. O yüzden biz de bütün şahsım da dahil olmak üzere süreçleri iyileştirmeye çalışıyoruz.“