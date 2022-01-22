Ankaralı öğrenciler yarıyıl tatilinin keyfini Elmadağ Kayak Merkezi’nde çıkarıyor

Yarıyıl tatiline giren Ankaralı öğrenciler, aileleriyle birlikte geldikleri Elmadağ Kayak Merkezi’nde karın tadını çıkardı.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinden itibaren Ankara’da da kendini gösterdi. Kar yağışı ile birlikte Ankara’nın yanı başındaki Elmadağ Kayak Merkezi’nde yoğunluk yaşandı. Ellerine kızaklarını alan çocukların yanısıra her yaştan Ankaralı doyasıya eğlendi. Kimisi ise ata binmeyi tercih etti. Ankara’nın meşhur soğuğuna rağmen çocuklar ve aileleri yarıyıl tatiline neşeli bir başlangıç yaptı.

Karın tadını çıkartan vatandaşlar, karnesini alan çocukları için kayak yapmaya geldiklerini ama kendilerinin de çok eğlendiğini söylediler. Çoğunluğu Ankara olmak üzere çevre şehirlerden de insanların hafta sonunu değerlendirmek için Elmadağ Kayak Merkezi’ni tercih ettiği öğrenildi.