Ankara’da eğitime 1 gün ara verildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Şahin paylaşımında, “Son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Şahin paylaşımında ayrıca hamile ve engelli personel ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelin idari izinli sayılacağını belirtti.