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Aksaray jandarma, okul okul gezerek öğrencileri bilgilendirdi

Aksaray’da jandarma ekipleri okulların açılmasıyla İlköğretim Haftası kapsamında, köy ve beldelerdeki tüm okulları bir bir ziyaret ederek minik öğrencileri bilgilendirdi.

Eğitim 15.09.2021, 14:16
Aksaray jandarma, okul okul gezerek öğrencileri bilgilendirdi

Aksaray’da jandarma ekipleri okulların açılmasıyla İlköğretim Haftası kapsamında, köy ve beldelerdeki tüm okulları bir bir ziyaret ederek minik öğrencileri bilgilendirdi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlköğretim Haftası münasebetiyle belde ve köylerdeki tüm ilkokulları bir bir ziyaret etti. Okuldaki minik öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden jandarma ekipleri tüm öğrencilerin İlköğretim Haftasını kutladı. Ziyarette okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanması konusunda öğrencilere bilgiler veren jandarma ekipleri, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi, maske ve çeşitli hediyeler verdi. Jandarma ekipleri ayrıca minik öğrencilere maske, mesafe ve hijyen eğitimi de vererek, korona virüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

Faaliyetle ilgili jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, “Okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanması kapsamında çalışmalarımıza hassasiyetle devam edilecektir” denildi.

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