banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL
Merkez Bankası olağanüstü genel kurula gidiyor!
Merkez Bankası olağanüstü genel kurula gidiyor!
Kars adeta dondu!
Kars adeta dondu!
Dünyanın en iyi çorbaları listesine giren Türk çorbası hangisi?
Dünyanın en iyi çorbaları listesine giren Türk çorbası hangisi?

ABB Başkentli çocukları geleceğe hazırlıyor: Ücretsiz İngilizce eğitimi başlıyor

Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukların yabancı dil eğitimi alması için harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) Başkanı Seda Yekeler arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Aile Yaşam Merkezlerinde şubat ayından itibaren çocuklar ücretsiz İngilizce edinimine başlayacak. Yabancı dil eğitiminin önemine dikkat çeken Yavaş, “Dil bilmemenin eksikliğini her zaman hissettik ama sizlerin önünde bir fırsat var. Ufkunuzu açacak, geleceğinizi yeşertecek bir olanakla baş başasınız” dedi.

Eğitim 18.01.2022, 10:50
ABB Başkentli çocukları geleceğe hazırlıyor: Ücretsiz İngilizce eğitimi başlıyor

Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukların yabancı dil eğitimi alması için harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) Başkanı Seda Yekeler arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Aile Yaşam Merkezlerinde şubat ayından itibaren çocuklar ücretsiz İngilizce edinimine başlayacak. Yabancı dil eğitiminin önemine dikkat çeken Yavaş, “Dil bilmemenin eksikliğini her zaman hissettik ama sizlerin önünde bir fırsat var. Ufkunuzu açacak, geleceğinizi yeşertecek bir olanakla baş başasınız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi insan odaklı çalışmalarına hız kesmeden ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ‘öğrenci dostu’ uygulamalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Başkentli öğrencilerin yabancı dil öğrenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ücretsiz İngilizce eğitimi verilecek.

Daha önce 918 mahallede uzaktan eğitim gören çocuklara yönelik ücretsiz internet hizmetinden su faturalarında yüzde 50 indirim uygulamasına, indirimli öğrenci abonman kartından barınma sorunun çözümüne kadar birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de Başkentli öğrencilere ücretsiz yabancı dil eğitim desteği sağlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) Başkanı Seda Yekeler arasında imzalanan iş birliği protokolü ile 7-17 yaş aralığındaki çocuklar, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Yaşam Merkezleri’nde (AYM) farklı metotlarla İngilizce öğrenecek.

“Ufkunuzu açacak, geleceğinizi yeşertecek bir olanakla baş başasınız”

Başkent’te okuyan çocukların dünyaya açılmasını sağlayacak “Sen de konuşabilirsin” sloganıyla hayata geçirilecek projenin protokol imza törenine katılan Yavaş, çocuklara yabancı dil eğitiminin önemini şu sözlerle anlattı:

“Sizlerin önünde bir fırsat var. Ufkunuzu açacak, geleceğinizi yeşertecek bir olanakla baş başasınız. İnşallah şimdiden öğreneceğiniz İngilizceyi zaman içerisinde geliştirerek bundan sonraki hayatınızda kullanabileceksiniz. Sizlerle beraber Kesikköprü Barajı’na gittiğimiz zaman orada 15 gün konaklamalı kalıp sürekli İngilizce konuşmak kaydıyla ailelerinizin yanına döndüğünüz zaman sizler de artık meramınızı anlatacak düzeyde İngilizce konuşacak duruma geleceksiniz.”

SEYEV’in 10’uncu yılını doldurduğuna vurgu yapan Vakıf Başkanı Seda Yekeler de farklı metotlarla İngilizce dil edinimi sağladıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Türkçeyi bildiğimizde bugün sadece 84 milyonu anlayabiliyoruz ama eğer dünyanın konuştuğu İngilizceyi konuşur ve anlarsanız sadece 84 milyonu değil bütün dünyayı anlayabiliyorsunuz. Türkiye’nin her köşesinde kurduğumuz dil laboratuvarlarında çocuklarımızı İngilizce konuşturduk. Sevgili başkanımızın vizyoner düşüncesiyle, eğitime verdiği önemle, yüzü daima ışığa dönük nesiller yetiştirebilmenin temel şartlarından biri olan dil bilmenin önemini vurgulamasıyla bu projeyi başlattık.”

Dersler şubat ayında başlayacak

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, dil eğitiminden yararlanmak isteyen çocukların başvurularını 24 Ocak 2022 tarihinden itibaren yarıyıl tatili sonuna kadar almaya devam edecek.

Şubat ayı itibarıyla başlayacak ve 3 ay sürecek İngilizce edinimi için Büyükşehir Belediyesi uzman eğitmenleri ve SEYEV gönüllüleri tarafından verilecek dersler hafta sonları (cumartesi-pazar) düzenlenecek. Mayıs ayında sona erecek yabancı dil eğitiminin ardından projenin ikinci etabı ise konaklamalı olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler yaz tatilinde Kesikköprü Dinlenme Tesisi’nde düzenlenecek 15 günlük konaklamalı kamplara katılarak hem dil öğrenebilecek hem de boş zamanlarını değerlendirme fırsatı bulacak.

Başkentli çocuklara gönüllü olarak İngilizce dersi verecek olan eğitmenler ise eğitim tekniği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Eğitmenlerden Furkan Özdemir: “İngilizce dünyada geçerli evrensel bir dil. Onların kültürünü öğrenmek ve kariyer planlamasında İngilizce öğrenmenin çok önemli bir yeri var.”

Eğitmenlerden Can Dinlenç: “İlk önce çocuklara İngilizce öğrenmeyi sevdirmeyi amaçlıyoruz. Onlara İngilizcenin bir kapı olduğunu göstermemiz gerekiyor. Onlara İngilizceyle açılabilecek kapıları anlatıyoruz. Proje dahilinde İngilizceyi yaşam tarzı olarak öğrencilere benimsetiyoruz.”

Eğitmenlerden Mısra Nida Uzun: “Yek eğitim metoduyla çocuklara gönüllü olarak İngilizce eğitim veriyoruz. Umarım bunlar çocuklar için çok güzel bir adım olur.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11