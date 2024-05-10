Birçok ülke ve kuruluş, uluslararası öğrencilere eğitimlerini sürdürebilmeleri için çeşitli burs ve maddi destek imkanları sunmaktadır. Bu imkanlar sayesinde, hayallerinizdeki eğitime ulaşabilir ve global bir birey haline gelebilirsiniz. Gelişmiş ülkelerde prestijli bir eğitim almak ve bu sayede global bir kariyere adım atmak birçok gencin hayalidir. Fakat bu hayalleri engelleyecek en büyük engel maddi imkansızlıklardır. Neyse ki, birçok ülke ve kuruluş, bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için uluslararası öğrencilere burs ve maddi destek imkanları sunmaktadır. Online İngilizce konuşma platformu Preply, 1000 öğrenci üzerinde yapmış olduğu yurtdışı burs anketi sonuçlarını paylaştı. Araştırmada; Türk öğrencilerin yurtdışı eğitim motivasyonlarını, tercih ettikleri ülkeleri ve burs programlarını, burs başvurusu yaparken önem verdikleri kriterleri ve ihtiyaç duydukları destek alanları incelendi. Bu imkanlar sayesinde, maddi imkanları sınırlı olan öğrenciler de dünyaca ünlü üniversitelerde eğitim alabilir ve global bir bakış açısı kazanabilirler.

Preply'nin 1000 öğrenci üzerinde yaptığı araştırmaya göre:

● Yurtdışı eğitimi için tercih edilen ülkeler arasında %25 ile İngiltere ilk sırada yer almaktadır. Bunu %18 ile Amerika Birleşik Devletleri ve %12 ile Kanada takip etmektedir.

● Yurt dışında eğitim almak isteyen Türk öğrencilerin %37,76'sı kariyer fırsatlarını genişletmek için bu yolu tercih ediyor.

● En çok tercih edilen burs programlarında yüksek lisans programları için sağlanan burslar %42,86 ile öne çıkmaktadır.

● Burs başvurusu yaparken en önemli kriter olarak %21,05 ile konum/ülke olduğu görülmüştür.

● Yurt dışı burs başvurusu için en çok kullanılan kaynak ise %30,77 ile üniversitelerin resmi web siteleri olurken, %24,69 ile burs veren kurumların web siteleri ve %17,39 ile sosyal medya takip etmektedir.

Farklı ülkelerde ve farklı alanlarda birçok burs imkanı bulunmaktadır. Burs bulmak için internette araştırma yapabilir, burs veren kuruluşlarla iletişime geçebilir veya yurtdışı eğitim danışmanlık firmalarından yardım alabilirsiniz. Bu doğrultuda Preply Analistleri tüm bu burs tercihlerini araştırmanın yanı sıra araştırmaya katılan öğrencilerin tercih ettikleri burs olanaklarını ülke bazında ortaya koydu. Araştırmada en çok başvurulan bazı burs olanakları ve ülkeler:

● Birleşik Krallık: Chevening Burs Programı, British Council GREAT Bursu, UOS Glasgow Global Merit Bursu

● Amerika Birleşik Devletleri: Fulbright Bursu, Gates Cambridge Bursu

● Avrupa Birliği: Erasmus+ Programı, Marie Skłodowska-Curie Actions, Jean Monnet Bursu

● Türkiye: TEV Yurtdışı Bursları, Milli Eğitim Bakanlığı YLSY Bursu şeklindedir.

Birçok yurtdışı eğitim bursu için Yabancı Dil Becerisi sahip olmak ön şarttır.

Yurt dışı üniversiteleri, hangi dili konuşuyor olursan ol, İngilizce yeterliliğini TOEFL veya IELTS gibi sınavlarla göstermeni isteyeceklerdir. Bazı kurumlarda, alanına özel GRE veya GMAT gibi sınavlardan alınan sonuçlar da talep edilebilir. Sınavda yeterli başarıyı göstermek için Preply ve benzeri platformlardaki hızlandırılmış, özel TOEFL kursunu veya online IELTS kursları ciddi fayda sağlamaktadır. Ayrıca, kendini ve akademik hedeflerini anlattığın bir niyet mektubunun, transkriptlerin, tavsiye mektuplarının, belirli bir araştırma önerisinin veya portföyünün hazır olması talep edilecektir. Her ülkenin ve üniversitenin kendi başvuru süreci ve istekleri farklı olsa da, bu temel gereksinimler genellikle büyük farklılıklar göstermemektedir.

Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu araştırmaya ilişkin; “Yurt dışında yüksek lisans hayallerini gerçekleştiren birçok Türk öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin hikayeleri ve yaşadığı tecrübeler size ilham verebilir. Kendine güvenen başarılı bireyler için harekete geçip doğru şekilde bu alana hazırlamak bu imkanlara ulaşmak için yeterli olacaktır.” şeklinde yorumlarını eklemiştir.