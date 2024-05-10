Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını tekrar gün yüzüne çıkarmak, bu oyunları çocuklara hatırlatmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla Sarıgöl İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri düzenlendi.

Bu kapsamda Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ve ilçedeki tüm ilkokullarının katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliklerinde 'Kaleli Yakan Top' oyununun finali yapıldı.

Finale kalan üç ilkokulun kıyasıya mücadelesi sonunda Çanakçı İlkokulu ilçe birincisi, Mimar Sinan İlkokulu ikincisi, 4 Eylül İlkokulu da üçüncü oldu. Dereceye giren okullara kupaları verildi.

Birinci olan okulun Manisa'da yapılacak olan il finallerinde Sarıgöl ilçesini temsil edeceğini kaydeden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Amacımız öğrencilerimizin arkadaşlarıyla uyum içerisinde, doğal ortamlarda oynayarak, yarışma heyecanı içerisinde, dostluk, kardeşlik duygularıyla sosyal yönlerinin gelişmesine ve okul içindeki zamanlarını daha iyi değerlendirebilmelerine imkân sağlamaktır. Yarışlara katılım sağlayan tüm okullarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.