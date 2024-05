Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından “Hayatla Yarışılmaz” mottosu doğrultusunda düzenlenen farkındalık faaliyetleri Hakkâri'de tam not aldı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Hakkari Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu civarında bulunan yaya geçidinde; yaya geçidinin sürücüler tarafından fark edilmesi ve yayaların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesine yönelik eğitici faaliyetler gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Hakkari Valisi Vali Çelik, uygulama noktasında etkinlik hakkında bilgi verip hazırlanan broşürleri öğrencilere takdim etti. Daha sonra yaya geçidine ilk kırmızı çizgiyi çeken Vali Çelik, öğrencilerle birlikte yaya geçitlerinin şeritlerini kırmızıya boyadı.

Emniyet ve jandarma ekiplerince kullanılan yerli ve milli alkol ölçüm cihazı ve radar sisteminden duyduğu gururu belirten ve tüm ekiplere işlerinde kolaylıklar dileyen Vali Çelik, “Ülkemizde, her yıl yüzlerce insanımız trafik kazalarında vefat ediyor veya yaralanıyor. İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, son yıllarda ülkemizde trafik kazalarında ölümler ve yaralanmalar büyük oranda azaldı. İnşallah hiç olmaz. Türkiye’de de Avrupa ve dünyanın gelişmiş ülkeleri gibi yayaların güven içerisinde, önceliklerini kullandığı ve trafik kazalarının en aza indirildiği bir yıl olur. Bu da sürücüler olarak yayalar olarak kurallara uyduğumuz müddetçe olur. Bir ülke için medeniyet ölçülerinden birisi de trafikte yayaların güvenli seyahat edebilmesidir. Yaya önceliğine dikkat çekip, bu konudaki denetimlerin de artırılmıştır. Özellikle yaya geçidi bulunan yerlerde tüm sürücülerin bekleyen bir vatandaşımız olduğunda mutlaka yol vermesini ve durmasını bekliyoruz. Bununla ilgili olarak etkin denetimlerimiz artarak devam edecek. Hedefimiz hiçbir can kaybına müsaade etmemek, yaralanmalı ve ölümlü kazaları azaltmaktır. Mümkünse hiç meydana gelmemesini sağlamaktır. Bu elbette alınacak tedbirlerle birlikte vatandaşlarımızın mutlak suretle trafik kurallarına uymalarıyla mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler, ellerindeki "Yaya yolu benim yolum", "Lütfen yol ver", "Yayalar kırmızı çizgimiz" ve "Yayalar önceliklidir" yazılı pankartlarla sürücülere uyarıda bulundu.

Ayrıca okullarda yaya geçidinin kullanımı ve yaya geçidinin önemi adına gün boyunca İl Milli Eğitim ve İl Emniyet müdürlükleri tarafından öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim ve etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

Etkinliğe; Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Oktay Kızılkaya, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Komiseri Ömer Karakaş, jandarma ekipleri, minibüs ve taksi sürücüleri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.