Çarşamba Fatih Ortaokulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında Bilim Fuarı düzenlendi. Ülkede bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Bilim Fuarı'nın açılışına Çarşamba İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Kanat, okul müdürleri ve veliler katıldı.



16 proje yer aldı

Şenlik havasında yapılan gerçekleştirilen fuarda, öğrencilerin canla başla çalışarak ekip ruhu içinde hazırlamış olduğu projeler görücüye çıktı. Bilim fuarının açılışında fen bilimleri öğretmenleri tarafından hazırlanan deney gösterisi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. 16 projenin yer aldığı fuar ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Proje yürütücüsü Meltem Çotur yaptığı açılış konuşmasında, "Öğretmen ve öğrencilerimizin aylardır süren emeklerini izleyenlerle buluşturmak ve öğrencilerimizi geleceğin birer mucitleri ve araştırmacıları olarak hayal edebilmenin ilk aşamasını tamamlamış olmak biz eğitimciler için paha biçilmez bir duygudur. Bizleri bu önemli günümüzde yalnız bırakmayan değerli tüm protokolümüze, velilerimize ve ziyaretçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bilim fuarı projelerinin hazırlanmasında ve sergilenmesinde emeği geçen tüm öğrencilerimizle danışman öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.