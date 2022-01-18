19 Ocak (yarın) okullar tatil mi, hangi illerde okul yok? İşte kar tatili olan iller...

Elazığ`da okullara kar tatili

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ`da kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da devam edeceği anlaşıldığından 19 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine” denildi.

Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayıldığı belirtildi.

Bolu'da okullara 1 günlük kar tatili

Bolu'da, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Bingöl'de okullara kar tatili

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeni ile okullar yarın tatil edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile il merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde Çarşamba günü eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Malatya`da okullara 1 gün kar tatili

Malatya`da kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle okullarda eğitim yapılmayacak.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.