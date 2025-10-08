2023 yılında İzmir Bilimpark’ta Oltan Dere ve Gizem Argunşah tarafından kurulan Skymod, kurumsal firmaların operasyonel verimliliğini yeniden tanımlamayı hedefleyen, Türkiye pazarına özel optimize edilmiş yerli büyük dil modeli Goat ve SkyStudio platformuyla dikkat çekiyor. SkyStudio, şirketlerin üretken yapay zekâ modelleriyle doğal dilde etkileşime girebildiği, ERP ve CRM gibi sistemlerle entegre çalışan asistan ve ajan modülleri sunuyor. Bu sayede kurumlar; doküman, görsel ve veri analizi gibi alanlarda kendi verileriyle "konuşarak" iş akışlarını akıllıca otomatize edebiliyor. Otomotivden perakendeye, üretimden teknolojiye uzanan 30’dan fazla kurumsal müşteriye sahip olan Skymod, yüksek veri güvenliği ve özelleştirilebilir yapısıyla küresel rakiplerinden ayrışıyor.

EGİAD Melekleri’nin yatırımı, Skymod’un Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmasına, SkyStudio platformunu geliştirmesine ve yurt dışı açılımını güçlendirmesine imkân tanıyacak. EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Arda Yılmaz, yatırımın stratejik önemine dikkat çekerek, "Skymod’un vizyonu global ölçekte rekabet edebilecek bir yapay zeka markası oluşturmak. Bu yatırım, İzmir’den dünyaya açılabilecek güçlü bir hikayenin başlangıcıdır" dedi.

Skymod CEO’su Oltan Dere, yatırımı "ekibin vizyonuna olan inancın göstergesi" olarak nitelendirirken, "Türkiye’de yerli ve güvenli yapay zekâ çözümleri üretme misyonumuzla global pazarlarda büyümemizi hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Kurucu ortak Gizem Argunşah ise "EGİAD Melekleri’nin desteği yalnızca finansal değil, stratejik bir ortaklık anlamına geliyor. SkyStudio platformumuzu geliştirerek Türkiye’den çıkan bir teknoloji lideri olma hedefimize hızla ilerleyeceğiz" dedi.

EGİAD Melekleri, yatırımın yanı sıra mentorluk, stratejik yönlendirme ve geniş iş ağı desteğiyle Ege Bölgesi’nin inovasyon ekosistemine katkı sunmayı sürdürecek.



Skymod’un Gelecek Hedefleri

Yatırım turuna ilişkin konuşan Skymod Teknoloji Kurucu Ortağı ve CEO’su Oltan Dere, "Bu yatırım, ekibimizin vizyonuna ve geliştirdiğimiz patentlenebilir eşsiz teknolojiye olan inancın somut bir göstergesidir. Türkiye’de yapay zeka alanında yerli, güvenli, yüksek doğrulukla çalışabilen ve sektörlerin problemlerine özelleştirilmiş çözümler sunma misyonumuzu sürdürürken, elde ettiğimiz bu ivme ile global pazarlarda da büyümemizi hızlandıracağız. Yakın gelecekte, başta SkyStudio platformumuz olmak üzere, kurumsal firmalara özel çözümlerimizi yeni yeteneklerle zenginleştirerek pazar liderliğine yürüyebileceğimize dair inancımız tamdır." dedi.

Skymod Kurucu Ortağı Gizem Argunşah ise alınan yatırımın şirket için büyük bir motivasyon olduğunu belirterek şunları söyledi: "EGİAD Melekleri’nin desteği, bizim için yalnızca finansal değil, aynı zamanda stratejik bir ortaklık anlamına geliyor. SkyStudio platformumuzu daha da geliştirecek, yapay zekâ çözümlerimizi farklı sektörlerde yaygınlaştıracak ve Türkiye’den çıkan bir teknoloji lideri olma hedefimize hızla ilerleyeceğiz."



Bölgesel Ekosisteme Katkı

EGİAD Melekleri, finansal yatırımın yanı sıra girişimcilere mentorluk, stratejik yönlendirme ve geniş iş ağı desteği sunuyor. Skymod yatırımı da bu yaklaşımın somut bir yansıması oldu. Bu süreç, Ege Bölgesi’nin inovasyon ve teknoloji ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlayarak yeni girişimlerin önünü açacak bir gelişme olarak görülüyor.