Bu rakama ulaşılmasında e-ihracatın büyük rol oynayacağını söyleyen Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, “Dünya çapında her dört e-ticaret paketinden biri yurt dışına gidiyor. Ülkemizde ise bu oran 20’nin üzerinde. Bu nedenle gidecek çok fazla yolumuz var. Özellikle Hindistan, Latin Amerika ve Çin gibi ülkelerde büyük fırsatlar bulunuyor” dedi.

Yarattığı katma değerle ekonomide kaldıraç görevini üstlenen e-ticaret sektörü, 2023’ün ilk altı ayında yüzde 109 büyüdü. Aynı şekilde 2022 yılında e-ticaretin genel ticaret içindeki payı yüzde 19.1 iken 2023’te bu oran yüzde 20’lere yükseldi. Geçtiğimiz sene yapılan her 5 alışverişten birinin internetten yapıldığını vurgulayan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, sektörün gelişiminin ve büyümesinin hızlanarak devam edeceğini söyledi. Sektör olarak 2024’ün sonunda 2 trilyon 700 milyarlık bir ciroya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Çevikoğlu, e-ihracatın bu rakamlara ulaşılmada oldukça etkili olacağını kaydetti.

“Hindistan, Latin Amerika ve Çin’de büyük fırsatlar var”

Şu anda e-ihracatın genel ihracat içindeki payının yüzde 1,5 olduğunu ve Ticaret Bakanlığı’nın bu oranı yüzde 10’a çıkarmak için destekler verdiğini söyleyen Çevikoğlu “Söz konusu destekler çok geniş bir yelpazede sektördeki her paydaşa veriliyor. Biz e-ihracat ürünlerimizi ‘öncü birlikler’ olarak görüyoruz. Çünkü e-ticaret kanalıyla bir ürünü başka bir ülkeye sokmak gümrük mevzuatlarına göre daha kolay. Ürünlerimizi yurt dışına e-ticaret kanalıyla daha kolay sokabiliyoruz. Üstelik bu sadece e-ticareti ilgilendirmiyor. Zira ihracatımızda da B2B kanalından toptan satışların da geleceğini düşünüyorum” dedi.

Dünya çapında her dört e-ticaret paketinden birinin yurt dışına gittiğini, ülkemizde ise bu oranın 20’nin üzerinde olduğunu kaydeden Çevikoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “E-ihracatta ilerleyecek çok fazla yolumuz var. Ülkeler açısından baktığımızda batıya yönelmişiz ama Hindistan, Latin Amerika ve Çin gibi ülkelerde büyük fırsatlar bulunuyor. ETİD olarak Ticaret Bakanlığımızın belirlediği ‘e-ihracatı 5 yıl içinde 25 milyar dolara çıkarma’ hedefini desteklemek için elimizden geleni yapacağız. Gıda, kozmetik, temizlik ürünleri, küçük ev aletleri ve giyim alanlarında gerek kaliteli gerekse uygun fiyatlı ürünlerimizle global rekabette en önde yer alacak kadar büyük bir güce sahibiz. Çin’den sonra en çok e-ihracat ürünü olan ülkenin Türkiye olduğunu düşünüyorum. Bunda da dünya çapında ürün algımızın yüksek olmasının, arama motorlarında önde çıkmamızın etkili olduğunu düşünüyorum.”