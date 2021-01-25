Koşarken donup kaldılar! Kazakistan'da -51 dereceye varan soğuklar bu görüntülere yol açtı...

Şu sıralar dondurucu soğukların yaşandığı Kazakistan son olarak eksi 51 dereceyi gördü.

Kutupları aratmayan soğuklar, hayvanların telef olmasına neden oldu.

Koyun ve köpekler dondu

Tarlaya giren bir koyun ve iki köpek, donarak can verdi. Yürüdükleri sırada donan hayvanlar, sabah tarlaya giren biri tarafından böyle kayda alındı.

Dehşete düşüren görüntüler, sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Dondurucu soğuk altında sığınacak yer bulamayan koyun ve köpeklerin adım atarken dona kalmış hali yürek sızlattı. Ayrıca köpeklerden birinin boynuna ısınmak için çıkan farenin de donakalmış olması dikkat çekti.