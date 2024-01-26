Yatak sektörünün gelişiminin yansıması olan 400x200 cm boyutuyla Türkiye’nin en büyük yatağı, LOVA Yatak standında sergilendi. Devasa yatak fuar ziyaretçilerinin dikkatini çekerken, ülkemizin başarılı voleybolcuları yatağı deneyimlemek için ziyarete geldi. Fuarda ayrıca sporculara özel olarak geliştirilen yeni yatak, voleybolcularımıza tanıtıldı. Lova Yatak, kaliteli ve sağlıklı bir uyku deneyimi sunmak için geliştirdiği ürünleri ile fuar boyunca ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.

Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olma özelliği taşıyan ve sektörün liderlerini bir araya getiren IIFF 2024 Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Türkiye’nin rahat uyku markası Lova Yatak’ın standında yenilikçi tasarımlara ve dev sürprizlere ev sahipliği yaptı.

Vücut yapısı ve uyuma alışkanlıklarına uygun özel tasarlanmış yatak seçenekleriyle uykunun en rahat halini sunan Lova Yatak, ev dekorasyonuna estetik katan yeni ev kozmetiği koleksiyonunu, 2024 sonbahar&kış ev tekstili kreasyonlarını ve yeni uyku grubu ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerinin beğenisine sundu.

Voleybolcularımız ile Unutulmaz Anlar

Lova Yatak ile voleybolcularımızın gerçekleştirdiği özel buluşmada keyifli anlar yaşandı. Başarılı voleybolcularımızdan Ayça Aykaç, Aslı Kalaç, Kübra Akman, İlayda Uçak, Lila Şengün, Yağmur Karaoğlu ve Hilal Kocakara, 8m2’lik devasa yatağı yakından inceledi.

Sporcular İçin Geliştirilen Yatak Voleybolcularımıza Tanıtıldı

Lova Yatak, en son teknolojileri kullanarak ürettiği yatak çeşitlerinin yanı sıra, özel tasarladığı Sportive Comfort yatağını da ilk kez misafirleri ile buluşturdu. Yeni geliştirilen bu yatak, Nanobionic teknolojisi sayesinde uyku sırasında kaybedilen enerjiyi geri kazanmanıza yardımcı oluyor.

Sporu yaşam tarzı olarak benimseyen ve performanslarını en üst seviyeye çıkarmak isteyen sporcular için özel olarak geliştirilip tasarlanan bu yatak, güne enerjik başlamak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak.

‘‘Türkiye’nin En Büyük Yatağını Standımıza Taşıdık’’

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş yaptığı konuşmada, ‘‘Standımızda sergilediğimiz dev yatağı özellikle vurgulamak istedik. Gördüğünüz gibi bu devasa yatağımız, bir takımı rahatlıkla ağırlayabiliyor. Burada gördüğünüz ürünlerde yapılan tüm çalışmalar, ar-ge merkezimizin müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek son teknoloji teknik altyapımız ile geliştirilen ürünlerimizde karşılık buldu. Yatak dünyasına ait tüm teknik geri dönüşleri otellerdeki konaklamalardan alabiliyoruz. Bizler de işimiz gereği çok seyahat eden insanlarız. Bu seyahatlerimiz sonucunda farklı oteller ve farklı konforlar tanıma imkanına sahip oluyoruz. Bu deneyimlerimizden yola çıkarak, en yüksek rahatlığı kullanıcılarımıza sunmak için çalıştık. Bu fuarda grubumuzun birbirinden değerli markaları yer alıyor. Lova Yatak, bu özelliklerini ve teknolojik altyapı kabiliyetini göstermek için Türkiye’nin en büyük yatağını standına taşıyarak ziyaretçilerle buluşturdu.” ifadelerini kullandı.

Lova Yatak, her boyutta yatak üretebilme gücüyle, ziyaretçilere evlerindeki rahatlığı ve lüksü en üst düzeye çıkarmaları için ilham verici bir deneyim sunmayı hedefliyor.