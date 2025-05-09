Cumhurbaşkanı Aliyev, babası Haydar Aliyev’in anıt mezarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından eşi Mehriban Aliyeva da merhum liderin mezarına çiçek sundu. Sessiz bir şekilde gerçekleşen törende, Aliyev ailesi Haydar Aliyev’in anısını saygı ve minnetle yad etti.

Azerbaycan tarihine damga vuran lider

1923 yılında doğan Haydar Aliyev, 3 Ekim 1993 tarihinde yapılan halk oylaması sonucunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilmişti. Görev süresi boyunca ülkenin bağımsızlık sürecinde önemli rol oynayan Aliyev, 1998 yılında yapılan seçimlerde oyların yüzde 76,1’ini alarak ikinci kez cumhurbaşkanlığı görevine seçilmişti.

Sağlık sorunları nedeniyle 2003 yılındaki seçimlere katılamayan Haydar Aliyev, aynı yılın 12 Aralık tarihinde ABD’de hayatını kaybetmiş ve 15 Aralık’ta Bakü’deki Fahri Hiyaban’da toprağa verilmişti.

Her yıl anılıyor

Haydar Aliyev, Azerbaycan halkı tarafından ülkenin modernleşmesinde ve bağımsızlık sürecinde gösterdiği liderlik nedeniyle “Ulusal Lider” olarak anılıyor. Her yıl doğum günü olan 10 Mayıs'ta, devlet törenleri ve anma etkinlikleriyle hatırlanıyor.