CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, CW Enerji olarak Türkiye’de büyük santralleri kurmak için projeler geliştiren, toptanını yapıp kurulumlarını yapan, en değerli ürünleri olan güneş panelini üreten Türkiye ve Avrupa’nın en büyük panel firmalarından biri olduklarını söyledi.

Tarık Sarvan, Almanya’da kendilerine benzer yaklaşık 1,5 gigawatt'lık (GW) bir santrali aktif eden SEAC Holding ile beraber CWSE Group GmbH’ı kurduklarını ve yine ona ait SEAC Holding GmbH şirketinin bünyesindeki toplamda 16 adet güneş enerjisi proje şirketini ile SEAC Projekt GmbH unvanlı güneş enerjisi santrali projelerinin geliştirilmesi faaliyetlerini gerçekleştiren şirket hisselerini devraldıklarını kaydetti.

Yapmış oldukları özel anlaşmadan dolayı 2023 yılının karlarını kurdukları CWSE firmasına kaydettirdiklerini belirten Sarvan, "CWSE’ye SEAC Holding ve TTATT AG olarak ve yüzde elli oranda ortaklıkla sahip olarak Almanya’da kurduk. 1,656 megawatt'tan (MW) 31,92 MW’u kurulu güç halihazırda çalışıyor. Şu an sahaya girmek üzere olan yaklaşık 300 MW var" dedi.

Sarvan, Almanya’ya yatırım yapma nedenlerinin başında 20+10 yıllık devlet alım garantisi ve Türkiye’nin ihracat politikası olduğuna işaret ederek, "Orada birçok yerel banka yapılacak olan projelere kredi vermek için yarışıyorlar. Bu sayede fizibilitesi çok güzel dev santraller kuracağız. Almanya’daki santraller bitmiş santraller. Özellikle Bayern bölgesi ve Almanya’nın en güneşli noktalarından birisi. Bizim santrallerimizin yüzde 90’nı burada yer alıyor. Orada 1-1,2 milyon euro arası satışta bulunuyor santraller. Buradan hem panelimizi hem mühendisimizi göndereceğiz, toptan da göndereceğimiz diğer ürünler de yer alıyor. Kısacası yerli ürünlerimizi bu santrallerde kullanmayı ve bu kabiliyeti birçok meslektaş ile paydaşlarımıza kavuşturmayı planlıyoruz" dedi.