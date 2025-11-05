Dünyanın lider yeni enerji araç üreticisi BYD, Türkiye’de ürün gamını yüzde 100 elektrikli sportif D-SUV modeli BYD SEALION 7 ile genişletiyor. Türkiye’ye özel olarak geliştirilen 160 kW gücündeki arkadan itişli versiyonun yanı sıra, 390 kW gücündeki dört çeker seçeneğiyle öne çıkan BYD SEALION 7, Kasım ayı itibarıyla BYD bayilerinde yerini alacak. Modelin 160 kW’lık Design versiyonu 2.389.000 TL, 390 kW’lık Excellence donanım versiyonu ise 3.939.000 TL Kasım ayına özel lansman fiyatları ile satışa sunuluyor.

BYD SEALION 7’nin Türkiye tanıtımı, 5 Kasım’da İstanbul’da düzenlenen özel bir basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Etkinliğin sürprizi ise BYD’nin tamamen elektrikli kompakt SUV modeli ATTO 2’nin eş zamanlı olarak tanıtılması oldu. Elektrikli SUV ailesinin en yeni üyesi olan BYD ATTO 2, Aralık ayından itibaren BYD bayilerinde yerini alacak.

BYD’nin Türkiye’nin satışa sunduğu sekizinci model olan BYD SEALION 7, Türkiye’de DOLPHIN, SEAL ve SEAL U’dan sonra “Okyanus Serisi”nde yer alan dördüncü model olarak öne çıkıyor. Geniş ve atletik SUV gövde yapısını güçlü tasarım unsurlarıyla bir araya getiren model, gelişmiş elektrikli araç teknolojilerini yüksek performans ve konforla buluşturuyor. BYD’nin tüm modellerinde görmeye alıştığımız üst düzey donanım çeşitliliği ve ileri teknoloji anlayışı ise SEALION 7’de de kendini güçlü bir şekilde gösteriyor.

Markanın tasarım dilini yansıtan Ejderha yüzü tasarımı, kompakt boyutları ve çevik manevra kabiliyetiyle şehir içi SUV deneyimini yeni bir seviyeye taşıyan BYD ATTO 2, BYD’nin ikonik e-Platform 3.0 altyapısı, akıllı kabin teknolojisi ve zengin standart donanımlarıyla dikkat çekiyor. ATTO 2, SUV’un yüksek oturma pozisyonunu seven ve şehir içi kullanıma uygun kompakt bir otomobil arayan müşteriler için özel olarak tasarlandı.

Premium özelliklerle yüksek verimlilik

BYD SEALION 7’nin Türkiye’ye özel geliştirilen 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonu, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 7,8 saniyede ulaşıyor. 71,8 kWsa bataryasıyla WLTP normuna göre 440 km menzil sunan model, günlük kullanımda da, uzun yolculuklarda da yüksek verimlilik sağlıyor. AC 11 kW şarj ile tam dolum yaklaşık 7,5 saatte tamamlanırken, DC 150 kW hızlı şarj sayesinde yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 20 dakikada ulaşılabiliyor. Maksimum 210 km/s hıza ulaşabilen SEALION 7, 10,25 inç dijital gösterge paneli, 15,6 inç dönebilen bilgi-eğlence ekranı, 360° kamera, çift bölgeli klima, 50W kablosuz şarj, ısı pompası ve UV/ısı korumalı camlarıyla öne çıkıyor.

Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, vegan deri döşeme ve sürücü bel desteği konforu üst seviyeye taşırken; önde ve arkada yer alan Type-C çıkışlar, 58 litrelik ön bagaj ve 520 litrelik bagaj hacmi (koltuklar yatırıldığında 1.789 litreye kadar) günlük kullanımda pratiklik sağlıyor. 19 inç jantlar, 10 hoparlörlü ses sistemi ve Snapdragon SA8155 işlemcisi ise modelin teknoloji ve performansını tamamlıyor.

Zengin donanımlarla akıllı seçim

BYD SEALION 7’nin 390 kW gücündeki dört çeker versiyonu, 23.000 rpm motor çevrimiyle sınıfında öne çıkıyor ve yalnızca 4,5 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşarak segmentinde iddialı bir performans ortaya koyuyor. 91,3 kWsa bataryasıyla WLTP normuna göre 502 km menzil sunan model, uzun yolculuklarda da güçlü bir alternatif oluşturuyor. Şarj seçeneklerinde 230 kW DC hızlı şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 18 dakikada ulaşırken, AC 11 kW ile tam dolum yaklaşık 9,6 saatte tamamlanıyor. Maksimum 215 km/s hız kapasitesiyle SEALION 7, performans ve verimliliği birlikte sunuyor.

SEALION 7, iç mekanda 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemiyle premium bir deneyim sunuyor. Hafızalı sürücü koltuğu, ısıtmalı arka koltuklar, hafızalı yan aynalar ve ambiyans aydınlatma konforu artırırken; ayakla açılabilir elektrikli bagaj kapağı ve Head-Up Display pratikliği ön plana çıkarıyor. Dış tasarımda 20 inç jantları, iç mekanda ise Nappa deri koltukları SEALION 7’nin şıklığını vurgularken, gelişmiş iTAC çekiş kontrol sistemi de modeli güvenlik açısından farklı bir konuma taşıyor.

“Okyanus” tasarım diliyle 4 farklı renk seçeneği

BYD SEALION 7’nin her iki versiyonunda da markanın “Okyanus” tasarım dili ön plana çıkıyor. Dinamik hatlar, su damlası detaylı arka farlar ve tampon çizgisi boyunca uzanan spoyler araca güçlü bir kimlik kazandırıyor. Yüzeyle bütünleşen gizli kapı kolları aerodinamik verimliliği artırırken, 4.830 mm uzunluk, 1.925 mm genişlik, 1.620 mm yükseklik ve 2.930 mm aks aralığı geniş bir iç hacim sunuyor.

BYD SEALION 7; Atlantis Grisi, Saf Beyaz, Gece Siyahı, Bulut Grisi olmak üzere dört farklı dış renk seçeneği ile satışa sunuluyor. İç mekanda ise Siyah ve Açık Mavi olmak üzere iki farklı döşeme rengi tercih edilebiliyor.

Yenilikçi şasi teknolojisiyle konforlu ve güvenli sürüş dinamikleri

Sürüş keyfi ve dinamik performansı bir araya getiren e-Platform 3.0 mimarisi üzerine tasarlanan BYD SEALION 7, CTB (Cell-To-Body) şasi yapısıyla üstün rijitlik ve düşük ağırlık merkezi sunarak yol tutuşunu ve dengeyi artırıyor. Çift salıncaklı ön süspansiyon ve çok bağlantılı arka süspansiyon ile SEALION 7’de mükemmel yol tutuş ve güvenli araç kontrolü elde ediliyor. Ayrıca SEALION 7’de yer alan değişken sönümleme özellikli amortisör sistemi, bozuk yol koşullarında daha yumuşak bir sürüş sunarak konforu en üst seviyeye taşıyor.

Araçta verimliliğe odaklanan “Eco”, günlük sürüşler için “Normal”, çevik bir sürüş için “Spor” ve kaygan yüzeylerde maksimum çekişi elde etmek için “Kar” olmak üzere dört sürüş modu yer alıyor.

İleri teknoloji 5 yıldızlı güvenlikle birleşiyor

BYD SEALION 7, tasarımı, performansı ve teknolojisiyle öne çıkarken aynı zamanda güvenlik ve sürücü destek sistemleriyle de fark yaratıyor. SEALION 7’de Ön ve Arka Park Sensörleri, Isıtmalı ve Havalandırmalı Elektrikli Ön Koltuklar, 360 Derece Kamera, Adaptif Hız Sabitleyici, Ön ve Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı (Fren Destekli), Ön ve Arka Çarpışma Uyarısı, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Otonom Acil Durum Freni ve Sürücü Yorgunluk Algılama Sistemi gibi birçok sistem bulunuyor.

Kabin içi güvenlik özellikleri arasında, arka koltuklar ve ön yolcu koltuğunda ISOFIX bağlantıları, Çocuk Varlık Tespiti, Elektronik Çocuk Güvenlik Kilidi ve 9 hava yastığı yer alıyor.

Yenilikçi teknolojileri, ileri düzey güvenlik donanımları ve sportif görünüşüyle Türkiye’deki kullanıcıların merakla beklediği BYD SEALION 7'nin yüksek güvenlik standartları, EuroNCAP tarafından 5 yıldızla tescil edildi. Özellikle çocuk yolcu koruması alanında BYD SEALION 7, %93’lük puan alarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Testlerde kullanılan 10 yaş ve 6 yaşındaki çocukları temsil eden maketlerin tüm kritik vücut bölgeleri için maksimum koruma sağlandı.

BYD ATTO 2: Şehir içi SUV deneyimini yeniden tanımlıyor

Aralık ayında Türkiye’de satışa sunulacak BYD ATTO 2, segmentinin üzerinde donanım özellikleri sunarken, 12,8 inç elektrikli dönebilir dokunmatik ekran, 8 hoparlörlü gelişmiş ses sistemi, 15W kablosuz şarj ünitesi, elektrikli ve ısıtmalı vegan deri ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, ambiyans aydınlatması, panoramik cam tavan ve elektrikli katlanabilir yan aynalar gibi premium özelliklerle öne çıkıyor.



BYD ATTO 2, SUV segmentinde verimlilik, teknoloji ve konforu kusursuz şekilde harmanlayarak elektrikli mobiliteye yeni bir bakış kazandırıyor. 4.310 mm uzunluğa, 1.830 mm genişliğe ve 1.675 mm yüksekliğe sahip olan model; 2.620 mm’lik dingil mesafesiyle sınıfının üzerinde bir iç hacim sunuyor. Bu ölçülere ek olarak 10,5 metrelik dönüş çapı ile manevra kolaylığı sağlayarak hem şehir içi kullanım kolaylığı hem de ferah bir yaşam alanı arasında dengeli bir yapı sağlıyor. Modelde, 8,8 inç dijital gösterge paneli, 17 inç alaşım jantlar yer alıyor.

ATTO 2’nin dış tasarımı, zarafet ile sportifliği birleştirirken, iç tasarımda modern çizgiler, kaliteli malzemeler ve geometrik detaylar dikkat çekiyor.

Performans ve verimlilik dengesi

Önde konumlandırılmış 130 kW (177 PS) gücündeki elektrik motoru, 290 Nm tork üretiyor ve ATTO 2’yi 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 7,9 saniyede ulaştırıyor. 45,12 kWsa kapasiteli Blade Batarya, WLTP ölçümlerine göre 312 km menzil sağlıyor. 65 kW DC hızlı şarj özelliği sayesinde batarya yüzde 30’dan yüzde 80’e ise yalnızca 28 dakikada şarj edilebiliyor.

Ayrıca BYD ATTO 2, Enerji Paylaşım Özelliği (VtoL -Vehicle-to-Load) sayesinde taşınabilir cihazlara veya elektronik ekipmanlara doğrudan enerji aktarımı yapılabiliyor. Bu özellik, ATTO 2’yi şehir dışı gezilerde veya kamp alanlarında pratik bir enerji kaynağına dönüştürüyor.

Kapsamlı güvenlik ve sürüş destek sistemleri

Kapsamlı güvenlik ve sürüş destek sistemleri sunan ATTO 2, sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıklarıyla yüksek koruma sunuyor. Ayrıca, Otonom acil fren sistemi (AEB), akıllı hız limiti kontrolü (ISLC), şerit takip asistanı (LSS), adaptif hız sabitleme sistemi (ACC) ve akıllı hız sabitleme sistemi (ICC) ile sürüş güvenliğini her koşulda destekliyor. Kör nokta uyarı sistemi (BSD), kapı açma uyarısı (DOW) ve geri manevra çapraz trafik uyarısı (RCTB) ise sürücünün çevresel farkındalığını artırarak hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde ek güvenlik sağlıyor.

BYD Mobil Uygulaması ile bağlantılı sürüş deneyimi

BYD, tüm modellerinde olduğu gibi BYD SEALION 7 ve ATTO 2 modellerinde de bağlantılı servislerle entegre çalışan BYD Mobil Uygulamasını sunuyor. Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak indirilen uygulama, menzil ve şarj durumu takibinden, klima, direksiyon ve koltuk ısıtma kontrolüne, kapıların uzaktan kilitlenmesinden araç konumunun görüntülenmesine kadar birçok fonksiyonu tek dokunuşla cep telefonları ile uzaktan yönetilebilmesini sağlıyor. Ayrıca BYD Uygulamasındaki dijital anahtar sayesinde, aracı anahtar taşımadan telefon üzerinden açıp kapatmak mümkün oluyor.

Buna ek olarak BYD SEALION 7 ve BYD ATTO 2, OTA (Over-the-Air) teknolojisi sayesinde yazılım güncellemelerini uzaktan alabiliyor. Böylece araçlar her zaman güncel kalırken, yeni özellikler de anında kullanılabiliyor.