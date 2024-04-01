Beylikdüzü’nün kazanımlarından vazgeçmeden yoluna devam edeceğini ifade eden Başkan Çalık, “Çocukların, gençlerin ve kadınların huzurla yaşayacağı Beylikdüzü’nü inşa edene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesin başkanı olmaya devam edeceğim. Beylikdüzü’nü güzel insanlarla birlikte daha güzel bir noktaya taşıyacağız. Beylikdüzü kazanımlarından asla vazgeçmeyecek. Hep daha ileri gideceğiz. Tam yol ileri Beylikdüzü” diye konuştu.

Seçimleri tamamladık, işimizin başındayız.



Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’mizin son hazırlıklarını yapıyoruz. Çok yakında bu özel merkezi bu kentin çocuklarıyla, gençleriyle buluşturacağız. pic.twitter.com/3v9Nm7bMsU — Mehmet Murat Çalık (@mmuratcalik) April 1, 2024

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart Pazar günü gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yeniden Belediye Başkanı seçildi. Sabahın ilk saatlerinde oyunu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullanan Bakan Çalık burada coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. Eşi Zehra Çalık ve oğlu Murathan Çalık ile birlikte oy verme işlemini tamamlayan Başkan Çalık, daha sonra ilçedeki okulları ziyaret ederek seçim süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sandıklar kapandıktan sonra CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’nda seçim sonuçların takip eden Başkan Çalık, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52,78 oy oranıyla en yakın rakibine yaklaşık iki kat fark atarak yeniden başkan seçildi. Başkan Çalık, Beylikdüzü’nde ilk kez üst üste iki dönem seçilerek ilçe tarihine geçti.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan, izinden ve ışığından asla ayrılmayacağız”

Beylikdüzü’nün kazanımlarından vazgeçmeden yoluna devam edeceğini ifade eden Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nün büyük ailesinin her bir ferdine çok teşekkür ediyorum. Hepinizin emeklerine sağlık. Bizi yalnız bırakmadığınız için yürükten teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan, izinden ve ışığından asla ayrılmayacağız. Çocukların, gençlerin ve kadınların huzurla yaşayacağı Beylikdüzü’nü inşa edene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesin başkanı olmaya devam edeceğim. Beylikdüzü’nü güzel insanlarla birlikte daha güzel bir noktaya taşıyacağız. Beylikdüzü kazanımlarından asla vazgeçmeyecek. Hep daha ileri gideceğiz. Tam yol ileri Beylikdüzü” diye konuştu.

Yaşlı ve engelli seçmenlere ücretsiz ulaşım hizmeti

Öte yandan oy verme işlemi sırasında vatandaşların yardımına koşan Beylikdüzü Belediyesi yaşlı ve engelli seçmenlerin oy verme işlemini gerçekleştirebilmeleri için okullara ücretsiz ulaşım hizmeti sundu. Evlerinden alınan engelli ve yaş almış vatandaşlar oy kullandıktan sonra tekrar evlerine bırakıldı. Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanan yemeklerle okul ve sandık görevlilerinin iftarlarını da yapmaları sağlandı.