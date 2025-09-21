Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi saat 10.00'da olağanüstü toplandı. Başkanvekili seçiminde, CHP Grubu İbrahim Kahraman, Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın'ı aday gösterdi.



Seçim sürecinde zaman zaman meclis içerisinde, zaman zaman ise meclis dışında tartışmalar yaşandı. Seçimde yaşanan en büyük tartışma, oyların geçerliliği konusunda oldu. AK Parti’nin adayı İbrahim Akın’ın isminin yazılı olduğu bir pusulada çizik bulunduğu gerekçesiyle oy geçersiz sayıldı. CHP’li adayın isminin yazıldığı pusulada ise adayın soyadı üzerinde karalama olmasına rağmen oy geçerli kabul edildi.



Seçimin ilk turunda 37 meclis üyesi oy kullandı. Sandıktan CHP'nin adayı Kahraman'a 18, Cumhur İttifakı adayı Akın'a ise 19 oy çıktı. Adaylar istenen oya ulaşamadığı için seçim bir sonraki tura kaldı. İkinci, üçüncü ve dördüncü turda da adaylar eşit sayıda oy alınca başkanvekilini belirlemek üzere kura çekildi. Yapılan kura çekimi sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığımızın açıklaması:

Bugün Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği Meclis Üyelerimizin iradesi açık bir şekilde gasp edilmiştir.

???? Birinci turda Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın 19 oya karşı 18 oyla önde çıktı.

???? İkinci turda CHP’li Meclis Üyeleri tarafından mühürlenen zarflarda “yanlış yere mühür basıldı” gerekçesiyle, Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın’ın bir oyu geçersiz sayıldı.

???? Üçüncü turda, “İbrahim Akın” yazısında “r” harfi eksik olduğu gerekçesiyle bir oy geçersiz sayıldı.

???? Son turda İbrahim Akın’a verilen oy, isminin yanındaki basit bir çizik gerekçe gösterilerek kanuna aykırı olarak iptal edildi.

➡️ Aynı turda CHP adayı İbrahim Kahraman’ın isminin yazılı olduğu pusulada ilk önce ‘Akın’ olarak yazılan yazının karalanarak ‘Kahraman’a çevrilmesine rağmen bu oy geçerli kabul edildi.

Bu açık çifte standart sonucunda seçim 18-18 eşit gösterildi ve kura yoluyla CHP adayı “kazandı” ilan edildi.

???? Oysa gerçek tablo çok nettir: Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın, 19’a 17 sonuçla seçimi kazanmıştır.

HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ

Cumhur İttifakı olarak itirazlarımızı meclis tutanaklarına geçirdik. Ayrıca, “geçerli oyu geçersiz, geçersiz oyu geçerli sayma” işlemlerine karşı İstanbul İdare Mahkemesi’nde idari işlemin iptali davası açıyoruz.

Hukuki sürecin her aşamasını kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşacağız.

CHP’nin adayı aynı zamanda Meclis Başkanı sıfatıyla oturumu yönetmiş ve tarafsızlığını kaybetmiştir. Bu yaklaşım, “Milli Şef” dönemini hatırlatan bir zihniyetin yansımasıdır.

Bayrampaşa halkının iradesini çarpıtarak masa başında sonuç üretmeye çalışan bu anlayışa karşı hem hukuki hem de siyasi mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Ak Parti İstanbul il Başkanlığı