Çalışmaların hızla sürdüğü bölgede Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Caddesinin Meram için son dönemde yapılan en önemli işlerden birisi olduğunu söyledi.



2024 yılı ortalarında tamamlanması hedefleniyor

Çeçenistan Caddesi ile Fatih Caddesini birbirine bağlayacak yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde bir cadde açtıklarını kaydeden Başkan Altay, “Bugüne kadar sadece kamulaştırma için yaklaşık 400 milyon lira bedel ödedik. Şu anda üçüncü etapta bulunuyoruz. Çeçenistan Caddesi ile Lalebahçe Caddesi arasındaki etapta kamulaştırma çalışmaları bitti, altyapı çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren asfalt serimine geçmiş olacağız. İkinci etapta kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Lalebahçe Caddesi’nden Meram Yeniyola kadar olan etaptaki yıkım çalışmalarını bu hafta itibariyle bitiriyoruz. Altyapı çalışmalarına başlayacağız. Birinci etapta, Meram Yeniyol ile Fatih Caddesi arasındaki kısımda da kamulaştırma çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyoruz. İnşallah 2024 yılının ortalarına doğru Necmettin Erbakan Caddesi tamamlanarak hizmete açılmış olacak” dedi,



“Rahmetli hocamızın adını Meram'ın bu güzel caddesinde yaşatmış olacağız"

Meram’da kesintisiz bir ulaşım ve şehir içi trafiğin rahatlatılmasıyla ilgili bir çalışma yürütürken diğer taraftan da açılan caddelerin etrafında ciddi bir kentsel dönüşüm ve yapılaşma olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, “Meram’ın çehresini değiştiriyoruz. Burada imar uygulamaları ve kamulaştırmayla ilgili saha işlemlerini Meram Belediyemiz yürütüyor. Mali kısmını Büyükşehir Belediyemiz yürütüyor. Birlikte çalışma kültürünün en yüksek olduğu bu dönemde Meram’ımıza önemli bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca Konya’mıza çok önemli hizmetlerde bulunmuş, artık Konya’yla ismi bütünleşmiş olan rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın adını da Meram’ın bu güzel caddesinde yaşatmış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



“Cadde açımına Büyükşehir Belediyemizle beraber son hız devam ediyoruz"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da belediye eliyle birçok yatırım yapıldığını ancak yatırımların en önemlisinin trafiği, ulaşımı, dönüşümü rahatlatacak olan cadde yatırımları olduğunu ifade etti. Trafiğin rahatlaması için en önemli unsurun, şehrin can damarlarını açmak olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, “Bunun için de Meram bölgesinde cadde açımına Büyükşehir Belediyemizle beraber son hız devam ediyoruz. Selçuklu ilçemizle Meram ilçemizi birbirine bağlayacak en önemli işlerden bir tanesi de rahmetli hocamızın adını verdiğimiz Necmettin Erbakan Caddesinin açılmasıydı. Ciddi bir mesafe alındı, 3 etap halinde çalışmalar devam ediyor. Hummalı bir çalışma var. Kamulaştırma için 400 milyon civarında bir bedelden bahsediyoruz. Bu bedeli Meram ilçemiz için harcayan, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sadece bir bölgeye yapılan yatırım olmaktan ziyade iki ilçeyi birbirine bağlayan ve paralelindeki diğer caddeleri de aşırı rahatlatacak. Gazze Caddesi ve Şehir Caddesi, Sivaslı Ali Kemal Caddesi’ni rahatlatacak, Selçuklu’yu Meram’a bağlayan diğer alternatif caddelerden de yoğunluğu azaltacak bir hizmet olacak” diye konuştu.