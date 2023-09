Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin bahar ve yaz dönemi yatırımlarını değerlendirdiği programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat’ta düzenlenen programda konuşan Başkan Uğur İbrahim Altay, memleket sevdasıyla gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Başkan Altay, “İnsan, sevdası için, yarını için hayal kurar. Bizim sevdamız da yarınımız da Konya’dır. Tek derdimiz de Konya’ya ve Konyalılara hizmet etmektir. Konya, hepimizin sevdası, geçmişi ve geleceğidir. Bizler bir olursak, birlik olursak, haktan, hakikatten yana olursak Allah’ın izniyle başaramayacağımız hiçbir şey yoktur” dedi.



“Konya’yı dünyada marka şehir haline getirdik”

Son 21 yılda Türkiye’nin en büyük yatırımlarla ve en büyük hizmetlerle ihya olduğuna dikkat çeken Uğur İbrahim Altay, “Konya’mız da aynı şekilde Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetleriyle adeta yeni baştan inşa edildi. Yaptığımız hizmetlerle ve kazandırdığımız eserlerle Konya’yı yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da bir marka şehir haline getirdik. Bunun en açık ispatı, Konya’nın bugün dünyanın tüm şehirlerine Dünya Belediyeler Birliği çatısı altında başkanlık yapıyor olmasıdır. Eserler, hizmetler, yollar, köprüler, barajlar yapılır. Elhamdülillah tüm bunları en iyi şekilde yapıyoruz. Fakat çok iyi yaptığımız bir iş daha var. O da gönüller inşa etmek ve gönüllere girmek. Biz gönlümüzü milletimize, hemşehrilerimize açtık. Onlar da gönüllerini bizlere açtı. Bu yüzden bu şehir huzur kokuyor, bereket kokuyor, kardeşlik kokuyor. Yüce rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan 2 milyon 300 bin hemşehrimize en iyi hizmetleri sunmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmaları daha da etkili kılmak için şehrimizin değerleri, ihtiyaçları ve yarınlara dair planlarıyla şekillenen ‘Konya Modeli Belediyecilik’ adını verdiğimiz hizmet metoduyla hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Konya tarihinin en parlak günlerini yaşıyor”

‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla ve ‘Gönül Belediyeciliği’ düsturuyla hayata geçirdikleri projeler sayesinde Konya’nın adeta tarihinin en parlak günlerini yaşamaya başladığını belirten Altay, “Şehrimizin hayallerini gerçekleştirme yolunda yapılması gereken her ne varsa vakit kaybetmeden yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte şehrimizi hemşehrilerimizle birlikte, 'Ortak Akıl’la yönettik ve bugünlere taşıdık. Bizlere her daim gönülden destek veren tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde, Konya’mız için daha nice güzel işlere imza atacağız” şeklinde konuştu.



“KONYARAY, şehrimizin ulaşım altyapısı için dönüm noktası olacak”

Altay, Konya’daki raylı sistem hatlarının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını ayrıca önemsediklerini kaydederek, “Bu istikamette yaptığımız girişimler neticesinde ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Konya’mıza bir banliyö hattı kazandırmak için çalışmalara başladık. KONYARAY Banliyö projemizin, 3 etabıyla birlikte toplam uzunluğu 45,9 kilometre olacak. Şehrimizin ulaşım altyapısı için bir dönüm noktası olan KONYARAY ile Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerimizin en önemli noktalarını, organize sanayi bölgelerini, Lojistik Merkez’i ve havaalanını birbirine bağlayacağız. Böylelikle bu noktalar arasında hem araç trafiğini azaltacak hem de hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmuş olacağız. 2 milyar 300 milyon lira yatırım bedeli ile şehir tarihimizin en yüksek bütçeli yatırımlarından biri olan KONYARAY, güzel Konya’mıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.



Öğrenci ulaşımında en ucuz şehir Konya

Altay, Konya’nın Türkiye’nin coğrafi olarak en büyük, nüfus olarak da 6. büyük şehri olduğunu hatırlatarak, “Konya’mızda, toplu taşıma hizmetleri oldukça önem taşıyor. Konya’mız 30 büyükşehir arasından, tam bilet toplu ulaşım ücretlerinin en ucuz olduğu 3. şehirdir. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya gibi büyükşehirlerden neredeyse yarı yarıya daha ucuza toplum ulaşım sağlıyoruz. Fakat daha da güzel bir şey var, öğrencilerimiz için indirimli ulaşım ücretlerinde Türkiye’nin en ucuz şehri 4 lira ile Konya’mızdır” ifadelerini kullandı.



“Suyu en ucuz temin eden şehirlerdeniz”

KOSKİ Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yalnızca son aylarda maliyeti 250 milyon lirayı bulan onlarca farklı yatırımı hayata geçirdiklerini paylaşan Altay, “Tüm bu yatırımları yaparken, aynı zamanda suyu mümkün olan en ucuz ücretlerle hemşehrilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün 30 büyükşehir arasından en ucuz su temin eden şehirlerden biri de Konya’mızdır. Konya gibi su kaynaklarının sınırlı olduğu bir coğrafyada hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz” şeklinde konuştu.



Başkan Altay’dan 12. sınıf öğrencilerine müjde

Konuşmasında öğrencilere bir de müjde veren Altay, “Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl üniversiteye hazırlanan 23 bine yakın 12. sınıf öğrencimize bin 500 lira destekte bulunmuştuk. Bu desteğimizi bu yıl 2 katına çıkararak 3 bin lira yapma kararı aldık. Başvuruları Ekim ayının ilk haftasıyla birlikte almaya başlayacağız. İnşallah 27 bin öğrencimizin, toplamda 81 milyon lirayı bulan bu desteğimizden yararlanmasını hedefliyoruz. Gençlerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyor, her birine hayat boyu başarı ve sağlık temenni ediyorum” dedi.



UCLG Dünya Konseyi 26-28 Ekim’de Konya’da

Altay, Konya olarak dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan ve dünya genelinden 240 binden fazla üyesi bulanan Dünya Belediyeler Birliği UCLG’nin, 3 şehir ile birlikte başkanlığını yürüttüklerini belirterek, “UCLG çatısı altında yalnızca Konya’mıza değil, tüm insanlığa en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. İnşallah 26-27-28 Ekim tarihlerinde, Konya’mızda UCLG Dünya Konseyi’ne ev sahipliği yapacağız. 7 kıtadan 350’den fazla belediye başkanının ve bin katılımcının yer alacağı UCLG Dünya Konseyi, hiç şüphesiz şehrimize büyük değer katacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız günden bir gün önce Konya olarak birliğin dönem başkanlığını devralacak ve 100. yıl için ülkemize güzel armağan sunmuş olacağız. Konya’mız için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Altay programda Büyükşehir Belediyesi tarafından bahar ve yaz döneminde ilçelerde ve merkezde altyapı, üstyapı, eğitim ve sosyal destek başta olmak üzere birçok başlıkta hayata geçirilen yatırımları da detaylı şekilde anlattı.



“Konya’yı çok daha güzel yarınlara taşımak için kararlılıkla ilerliyoruz”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, ‘Konya Modeli Belediyecilik’ misyonuyla Konya’yı çok daha güzel yarınlara taşıma hedefiyle kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayan Altay, “Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde, onların duasını, desteğini alarak var gücümüzle gayret etmeye devam ediyoruz. Konya’mız her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyor. Bizler de her şeyin en iyisi ve en güzeli için çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda her daim en büyük destekçimiz ve yol göstericimiz olan Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Konya için kurduğumuz büyük hayalleri gerçekleştirmemize katkı sunan tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, Cumhur İttifakı il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, muhtarlarımıza ve tüm hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programın sonunda Altay, basın mensuplarının sorularını cevapladı.