MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili, "Türkiye'de gömüleceği toprak yoktur" diyerek, "Dileğim, FETÖ elebaşı teröristin cehennemde ebediyen yanması" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi.

"Bugün kitabın ortasından ve hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak netlikte konuşacağım" diyen Bahçeli, "Bugün milli birlik ve kardeşlik duygumuzun üzerine gerilmek istenen yabancı menşeli örtüyü kaldıracağım. Alışıldık söylem kalıplarından az da olsa taşmanın vakti geldiyse, o vakit bu vakittir. Mevcut ve muayyen gerçeklere dayanarak muazzez milletimizin ayak bağlarını kalıcı olarak çözmenin kim bilir belki de ilk adımını atmış olacağım" diye konuştu.

Yılın sekiz ayında işsizlik oranının yüzde 8,5’e gerilemesi umutları tazelemiş, ekonomiye duyulan güveni tetiklemiş, stagflasyon uyarısı yapanları ters köşeye yatırmıştır" diyen Bahçeli, ekonomik gidişata yönelik enflasyonla mücadelenin kesintisiz sürdüğünü ve desteklerinin tam olduğunun altını çizdi.

EKONOMİ YÖNETİMİNE GÜVENİMİZ VE DESTEĞİMİZ TAM

"İstihdam sayısı 33 milyona, istihdam oranı da yüzde 50’ye yaklaşmıştır" diyen Bahçeli, konuşmasında, "Dünyada sular durulmazken, Türkiye’nin akılcı, atılgan ve azimli politikalarıyla öne çıkması ve pozitif ayrışması siyasal istikrarı perçinleyecek ekonomik istikrarın bize göre müjdesi olmuştur. Ancak enflasyon ve hayat pahalılığı her insanımızı haklı olarak rahatsız etmektedir. Bu konudaki şikayet ve sızlanmaları ortadan kaldırmak başlıca görevimizdir. Bunun yanı sıra gelir dağılımı adaletsizliği canımızı sıkan bir başka olumsuzluktur. Para, maliye ve gelirler politikasının tam bir uyum halinde devrede olması, mali disipline riayet edilmesi, tasarruf eğiliminin yükselmesi ve yapısal reformların gündemde olması vatandaşlarımızın günlük hayatına, makro ekonomik görünüme zamanla çok müspet tesir edecektir. Enflasyonla mücadele kesintisiz sürmektedir ve desteğimiz tamdır" diye konuştu.

Bahçeli, ekonomi yönetimine güvendiklerini, doğru yolda olduklarını ve doğru politikalarla Türkiye ekonomisinin önüne koyulan takozları teker teker kaldırdıklarını müsterih bir vicdan eşliğinde gördüklerini söyledi.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/OdyhVxhgzQ— MHP (@MHP_Bilgi) October 22, 2024

YENİ DOĞAN ÇETELERİ YORUMU

Yeni doğan bebekleri, SGK’dan günlük 8 bin lira alabilmek için yoğun bakımda tutup ölümlerine neden olan, pasif ötenaziye başvuran, insanın aklına getiremeyeceği, havsalasının alamayacağı, kalbinin kaldıramayacağı yöntemleri kullanarak cinayet işleyen yaratıklar emin olunuz sadece sağlık çalışanlarımızın değil insanlığın yüz karaları olduğunu belirten Bahçeli, "Yeni doğan çetesi denilerek dünyaya gelen her bebeğe aslında haksızlık yapılıyor, bunlar olsa olsa tıbbi artık, ölüm ve soygun çetesi, kana susamış katiller güruhudur. Bu ölüm çetesinin failleri arasında geçen konuşmaların gün yüzüne çıkmasından sonra, şöyle düşündüm; bir insan daha fazla nasıl alçalabilir, nasıl bu kadar yerin dibine geçebilir!" dedi.

SAĞLIK BAKANI'NIN İSTİFASINI İSTEMEK HANGİ AKLA HİZMET

Bahçeli, kürsüden,"Para için bebekleri ölüme mahkum eden, üstelik bunu güle oynaya, karşılıklı mavralarla yapan namussuzlara verilecek hangi ceza vicdanların fırın gibi sıcaklığını soğutabilir? Hangi ceza adaletin tecellisini sağlayabilir? Hangi ceza yüreklere su serpebilir?" sorularını da yöneltti. Bahçeli, Sağlık Bakanı'nın istifasını isteyenlere de atıfta bulunarak "Bu istifayı isteyenlerin orada burada şov yapanların bebeklerin hakkını savunmak veya insan hayatına sahip çıkmak gibi bir dertleri yoktur. Sağlık Bakanımızın istifasını istemek hangi akla hizmettir? Sağlık alanındaki parlak gelişmeleri karalamak nasıl bir politik angajmanın ürünü, neyin hazırlığı, kimlerin talimat veya tembihidir?" dedi.

"DİLEĞİM ALLAH'IN AZABIYLA KAHROLMASI..."

Bahçeli konuşmasında yapılan hiçbir ihanet, hiçbir kötülük kimsenin yanına kalmaz, yarına da bırakılmayacağını ifade ederek, konuyu FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in ölümüne getirdi.

"FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı, kendi topraklarında, casusluk eğitim aldığı ülkesinde Allah’a hesap vermek üzere öldü gitti" diyen Bahçeli, "Dileğim Allah’ın azabıyla kahrolması, hıyanetini, müşrik ve münafık emellere hizmetinin bedellerini tek tek ödemesi, cehennemde ebediyyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye’de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir. Kulun hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı vardır. O hesabı soracak Türkiye sevdalısı yüreklerdir. Allah ihmal etmez, sadece imhal eder, yani mühlet tanır" diye konuştu.