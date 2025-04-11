İç ve dış gündeme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Şubat İmralı çağrısının karşılık bulması gerektiğini savunarak, "Terörsüz Türkiye gayesi tavsamadan ve daha fazla uzamadan gerçekleşmeli, on yıllara sari bu melanet ortadan kalkmalıdır" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, küresel gerilimlerin insanlık vicdanını zedelediğini, Gazze’deki İsrail ablukasının insanlık dışı bir cinayet olduğunu belirtti.

Gündeme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, BM’nin İsrail’e karşı yaptırım uygulaması ve soykırım suçlularının Lahey’de yargılanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin bağımsızlığı ve egemenliğinin tartışılmaz olduğunu ifade ederek, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’taki provokasyonlara karşı uyanık olunduğunu söyledi.

Bahçeli, yazılı açıklamasında, Terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü, Cumhur İttifakı’nın bu yolda ilerlediğini ve DEM Parti ile yapılan görüşmelerin umut verici olduğunu aktardı.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1910706390437446031

"27 Şubat İmralı çağrısı karşılık bulmalıdır" diyen Bahçeli, "Cumhur İttifakı olarak samimi, sabırlı, duyarlı, dürüst, yapıcı mahiyetli siyasi ve milli duruşumuzun son etabı ülkemizin terör kamburundan tamamen kurtulmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme hem içerik hem ilerleyiş hem de simgesel ifade bakımından takdire şayandır. Meselenin sahibi Türkiye Cumhuriyeti devletidir" dedi.

CHP’yi yolsuzluk iddialarıyla eleştiren Bahçeli, tek adam rejimi söyleminin çelişkili olduğunu, terörsüz Türkiye’nin süper güç Türkiye’nin temeli olduğunu vurguladı. Bahçeli, paylaşımında, "Tek adam rejimi söylemini maksatlı ve marazi şekilde diline dolayan CHP Genel Başkanı’yla siyasi ve ideolojik yandaşlarının, hakkında vahim iddialar bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde soygun düzeni kurduğu tanık ve delillerle ifade edilen tek bir şahsı aklama ve arkalama girişimi derin bir çelişki, anti demokratik bir savrulmadır" ifadelerini kullandı.