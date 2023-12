İtalyan lezzeti Arabica çekirdeklerle harmanlanan zengin kahve çeşitlerinden americano, latte, kapuçino, sıcak çikolata ve espresso gibi her türlü taze lezzet, bu özel kampanyaya dahil olacak.

Aytemiz, 2024’ün ilk haftası için soğuk kış günlerini ısıtacak ve yeni yıla taze bir başlangıç yapmanızı sağlayacak bir teklif sunuyor. 2023’ü uğurlayıp, 2024’e merhaba dediğimiz zamanlarda Aytemiz ON 7/24 Marketler, kahve gurmelerini sevindirecek bir kampanya hazırladı. Dokuz farklı arabica çekirdekle harmanlanan, kahve severlerin tercihi gurme kahveler %70’e varan indirimle sadece 15 TL fiyatla Aytemiz istasyonlarını ziyaret eden sürücülere sunulacak.

Yeni yıla özel hazırlanan, üzerinde güzel dilekler bulunan kahve bardakları ile sunulacak gurme kahveler, sizi kendi yeni yıl hayallerinizi ve hedeflerinizi düşünmeye davet ediyor. Her bardakta istasyon ziyaretçileri için seçtiği iyi dileklerini sunan Aytemiz, sürücülerin de kendi dileklerini yazmaları için ilham veriyor. Sınırlı sayıda sunulan yeni yıl temalı bardakları, Aytemiz istasyonlarındaki Aytemiz ON 7/24 Marketlerde bulabilirsiniz.

Ayrıca, Aytemiz ON 7/24 Marketlerde yılbaşı keyfi için avantajlı fırsat paketleri de satışa sunulmaya başladı. Aralık ayı boyunca yılbaşı partilerinin vazgeçilmezi gazlı içecek ve patlamış mısırdan oluşan özel bir yılbaşı paketi indirimle satışa sunuluyor. ‘Yılbaşı Partisi’ paketi kapsamında Pepsi 330ml çeşitleri, 7UP 330ml veya Yedigün 300ml ürünlerinden biriyle birlikte Çerezza Popcorn alımında 52 TL yerine 40 TL’lik indirimli fiyat uygulanıyor.

Kampanyanın geçerli olduğu Aytemiz ON 7/24 Marketlerin listesine Aytemiz web sitesi ve Aytemiz Vaay uygulaması üzerinden ulaşılabilir.

2.500’ün üzerinde ürün çeşidi sunan Aytemiz ON 7/24 Market konsepti

Aytemiz, 2024 yılında da seyahatlere konfor katacak sayısız ürün ve hizmetler sunan ON 7/24 Market konsepti ile müşterilerine benzersiz ve avantajlı bir alışveriş deneyimi yaşatmaya devam edecek. İhtiyaç duyulabilecek pek çok ürünü 7 gün 24 saat sunan Aytemiz’in ON 7/24 Marketleri, lezzetli sıcak fırın ürünlerinden taze soğuk sandviçler ve İtalyan lezzeti illy çekirdek kahveye kadar her isteğe cevap verebilecek yeme-içme alternatifleri sunuyor. Ayrıca ON 7/24 Marketlerde sunulan özel kampanyalar ile Aytemiz misafirleri, yolda ihtiyaç duyabilecekleri birçok ürüne avantajlı fiyatlarla ulaşabiliyor.